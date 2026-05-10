Sanders critica a Trump: Necesitamos hospitales, no guerras interminables

“En Estados Unidos necesitamos cientos de nuevos hospitales y centros de salud. Necesitamos miles de nuevos centros de cuidado infantil. Necesitamos millones de nuevas viviendas asequibles. NO necesitamos gastar otros 500 mil millones de dólares en el ejército para guerras interminables”, ha declarado este domingo el senador demócrata Bernie Sanders en su cuenta de red social X.
Previamente, Sanders calificó de “mentiras” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el costo de la guerra con Irán, afirmando que “Esta guerra podría costar más de 1 billón de dólares, es decir, miles de dólares para cada hogar en Estados Unidos”.
El 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra a gran escala y no provocada contra Irán, en la que fueron asesinados el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, altos mandos militares y cientos de civiles, con más de 3500 víctimas, según la medicina forense iraní.
En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo 100 oleadas de ataques con misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses e israelíes durante 40 días, causando daños significativos, lo que finalmente obligó a ambos regímenes agresores a anunciar un alto el fuego unilateral que sigue vigente hasta el día de hoy.
arz/hnb