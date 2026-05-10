2846 muertos y 8693 heridos por ataques israelíes en Líbano en dos meses

Los ataques israelíes contra Líbano desde el pasado 2 de marzo han dejado al menos 2864 muertos y 8693 heridos, según el Ministerio de Salud Pública libanés.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública del Líbano difundió esta cifra en un breve comunicado, tras registrar 69 muertes en las últimas 24 horas, según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

La infografía publicada por la agencia también detalla las bajas entre el personal sanitario desde el inicio de la ofensiva, que este domingo ascendieron a 108 fallecidos, dos más que la jornada anterior, además de 249 heridos.

Asimismo, tras más de nueve días de espera para obtener permiso de entrada en la zona, los equipos de ambulancias de la Cruz Roja Libanesa recuperaron los cuerpos de una familia siria asesinada —un padre, una madre y su hijo— en un ataque israelí contra su vehículo en Nabatieh, al sur del Líbano.

Aunque Israel acordó un cese de hostilidades con el Líbano a mediados del mes pasado, las fuerzas israelíes han continuado realizando ataques diarios contra territorio libanés, especialmente en el sur del país, y han destruido numerosas viviendas en las áreas que mantienen ocupadas en esa región.

Esta semana, las fuerzas israelíes bombardearon también por primera vez en tres semanas de tregua los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) continúa atacando objetivos israelíes, especialmente a las tropas desplegadas en el sur del Líbano, mientras delegaciones de ambos países se preparan para celebrar la próxima semana en Washington una tercera ronda de conversaciones.

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