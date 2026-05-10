CGRI: Países ya no se sienten intimidados por los portaviones de EEUU

Un alto comandante de CGRI ha afirmado que Washington ya no es capaz de infundir pánico en otros países mediante el desplazamiento de sus portaviones.

“La época en que el desplazamiento de buques navales de Estados Unidos era percibido como una señal del colapso de un país ha quedado atrás”, ha declarado este domingo el principal asesor del jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, Ahmad Zolqadr, en un discurso pronunciado durante una reunión celebrada en las cercanías de la capital, Teherán.

Además, ha señalado que la agresión estadounidense-israelí contra Irán demostró que potencias mundiales como el país norteamericano, que en otro tiempo afirmaban brindar seguridad a otros países, ahora enfrentan serios desafíos.

Al afirmar que EE.UU. no logró alcanzar sus objetivos en la agresión contra Irán y que ahora está solicitando a otros países que desplieguen sus fuerzas en la región, Zolqadr ha puntualizado que esa dependencia de terceros demuestra que Washington ya no puede ser considerado una fuente de seguridad para los países de la región.

“Las potencias que afirmaban garantizar la seguridad en la región hoy enfrentan desafíos y hasta se han vuelto dependientes de países vecinos para desplegar sus fuerzas”, ha declarado.

Sus declaraciones se produjeron mientras Teherán continúa contrarrestando los esfuerzos de Washington por quebrar su control sobre rutas marítimas estratégicas en el Golfo Pérsico, semanas después de que se anunciara un alto el fuego para detener la agresión estadounidense-israelí contra Irán.

Irán ha impuesto un estricto control sobre el tránsito de carga a través del estrecho de Ormuz, que es una vía marítima clave responsable de aproximadamente una quinta parte de la demanda mundial de petróleo, desde los primeros días de la agresión en marzo.

Los buques de guerra de Estados Unidos que intentaron aproximarse a aguas iraníes en las últimas semanas, en un intento desesperado por socavar el control de Irán sobre del estrecho de Ormuz, fueron repelidos mediante fuego directo iraní.

Eso ha invalidado las promesas de Washington de restablecer la normalidad de la navegación en Golfo Pérsico, deteriorando aún más la imagen de Estados Unidos como superpotencia global.

arz/hnb