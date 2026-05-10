Diplomático iraní invoca una derrota romana para advertir a Israel y EEUU

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha invocado una derrota romana histórica para advertir a EE.UU. e Israel.

El diplomático iraní ha recurrido este domingo a una célebre victoria persa de la Antigüedad sobre Roma para enviar un mensaje a los adversarios actuales, advirtiendo que la historia se repite para quienes se niegan a aprender sus lecciones.

Baqai publicó en su cuenta en X que los iraníes siempre han resistido no solo a invasores aislados, sino también a poderosas “legiones” y grandes “legionarios”, y que siempre han salido con honor.

“En un día como hoy, en el año 53 a. C., en la Batalla de Carras, el general Surena, con fuerzas mucho menores y recursos más limitados, aplastó a las legiones fuertemente acorazadas de Roma en una magistral victoria ‘asimétrica’”, escribió el vocero de la Cancillería iraní.

Throughout history, Iranians have stood not only against single invaders, but against powerful "pluses" and grand "legionnaires" — and have always emerged with honor.



On a day like this in 53 BC, at the Battle of Carrhae, General Surena, with far fewer men and far more limited… pic.twitter.com/PBE6aG06VW — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 10, 2026

Señaló que Craso, uno de los romanos más ricos y poderosos, fue abatido; que el mito de la invencibilidad romana quedó destruido para siempre; y que el sueño de expansión hacia Oriente del Imperio romano murió en el campo de batalla.

“La historia se repite para quienes se niegan a estudiarla o a respetar sus lecciones”, añadió el diplomático iraní.

La publicación constituye una referencia directa a la actual guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, ya en su tercer mes.

Pese a la enorme superioridad militar de los Estados Unidos, las fuerzas armadas iraníes han lanzado 100 oleadas de ataques de represalia en el marco de la operación “Verdadera Promesa 4” y han mantenido el control del estrecho de Ormuz, desafiando un bloqueo naval estadounidense.

La comparación de Baqai con la Batalla de Carras —un ejemplo clásico de guerra asimétrica en el que una fuerza más pequeña y ágil derrotó a otra más numerosa y fuertemente blindada— encaja con la narrativa de Teherán sobre la resistencia frente a una potencia de fuego superior.

Las fuerzas del general Surena emplearon caballería ligera y tácticas de ataque y retirada para desbordar a las lentas legiones romanas.

De forma análoga, Irán ha recurrido a drones de bajo coste, misiles de precisión y estrategias navales asimétricas para contrarrestar el armamento avanzado estadounidense e israelí.

Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra no provocada contra Irán el 28 de febrero, con el asesinato del Líder de la Revolución Islámica y ataques contra instalaciones nucleares, escuelas y hospitales.

Un alto el fuego mediado por Pakistán se mantiene desde principios de abril, pero el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes continúa vigente.

Teherán ha advertido reiteradamente que no reabrirá el estrecho de Ormuz mientras no se levante el bloqueo y la guerra no llegue a su fin de forma permanente.

hnb