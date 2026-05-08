Irán humilla a EEUU con fuego y se proclama amo único del estrecho de Ormuz

Irán atacó y echó anoche de Ormuz a tres destructores de EE.UU. tras una agresión a dos de sus petroleros. Con una operación de misiles, drones y lanchas rápidas, Teherán ha demostrado que impone las reglas en la angosta vía marítima de la cual ha dependido la supervivencia económica de las grandes naciones industrializadas. La era del tránsito libre ha terminado, ahora, ningún buque entra sin permiso.

Por el equipo de análisis estratégico de Press TV

Durante décadas, el estrecho de Ormuz ha sido un corredor para el tránsito naval y las posturas de las superpotencias, pero ahora se ha reconfigurado en un perímetro zonificado donde los buques de guerra estadounidenses entran solo bajo su propio riesgo.

Anoche, las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán emitieron un veredicto permanente e irreversible: la era del tránsito libre ha terminado efectivamente, especialmente para las potencias hostiles.

En una sola andanada coordinada de misiles, drones y ataques en enjambre, Irán no solo respondió a otra agresión estadounidense no provocada contra dos petroleros iraníes, sino que demostró algo mucho más profundo.

Demostró una soberanía absoluta sobre la ruta fluvial estratégica. Demostró que el estrecho de Ormuz ya no es una vía marítima internacional gobernada por los caprichos de flotas lejanas, sino un corredor controlado por Irán y gobernado exclusivamente por la República Islámica.

El mensaje, entregado en fuego y ondas de choque, fue devastadoramente simple: ningún buque – militar o civil, aliado o adversario – entra al estrecho sin el permiso de Irán.

Y la Armada de los Estados Unidos, por primera vez, se ha visto obligada a aprender una lección humillante: ya no gozan ni siquiera de la más mínima ilusión de seguridad en el Golfo Pérsico.

📹 Imágenes muestran momentos en que el Ejército iraní preparaba misiles para la respuesta de los guardianes del golfo Pérsico ante la violación dela tregua por parte de fuerzas estadounidenses en Ormuz.

🔹Militares colocan consignas y fotografías de mártires sobre los misiles. pic.twitter.com/brHpP26Drd — HispanTV (@Nexo_Latino) May 8, 2026

La nueva geometría del control: el permiso no es opcional

Seamos absolutamente claros sobre lo que sucedió el jueves por la noche. La agresión aérea estadounidense contra dos petroleros iraníes no fue recibida con notas diplomáticas, condenas televisadas o rituales agotados de queja internacional. Eso ya no funciona.

Fue recibida con fuego de precisión por parte de la Armada de la República Islámica de Irán y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), que identificaron tres destructores estadounidenses en tránsito al este del estrecho y los sometieron a una acción militar retaliatoria coordinada y multidominio.

Misiles impactaron desde tierra y mar, y drones descendieron con intención quirúrgica. Enjambres de lanchas de ataque rápido cerraron la geometría de escape para los buques enemigos hostiles. El resultado no fue simbólico sino estructural. Esos destructores sufrieron daños significativos, según confirmó el alto mando militar, el cuartel general central de Jatam al-Anbiya.

Ante el devastador y preciso poder de fuego iraní, la Armada del Cuerpo de Guardianes iraní declaró que tres buques enemigos agresores “huyeron inmediatamente del área del estrecho de Ormuz”.

Esa es la realidad estratégica emergente. Y se basa en una única doctrina ejecutable: ningún buque puede entrar al estrecho de Ormuz sin cumplir con las nuevas regulaciones de Irán.

No bajo libertad de navegación, no bajo un alto el fuego, ni siquiera cuando son escoltados por la armada más cara del mundo. De aquí en adelante, el estrecho de Ormuz opera bajo los términos de Irán – o no funciona en absoluto.

Irán ya no está pidiendo ni negociando, sino imponiendo. La distinción entre presencia y permiso ha sido borrada. Un destructor estadounidense en el estrecho sin el consentimiento de Irán no es un acto de proyección de poder marítimo. Es un acto de invasión, y la invasión se enfrenta con una fuerza abrumadora, asimétrica e inolvidable.

La lección estadounidense: sin seguridad, sin santuario

Durante décadas, la Armada estadounidense operó en el Golfo Pérsico con una suposición tácita de que su superioridad tecnológica, sus grupos de ataque de portaaviones y su red de bases regionales garantizaban una capa fundamental de seguridad.

Esa suposición está ahora efectivamente muerta. Los ataques de anoche contra tres destructores estadounidenses fueron una demostración sistémica de la vulnerabilidad del enemigo. Irán demostró que los buques de guerra estadounidenses en las aguas regionales no gozan de seguridad alguna – ni en el Golfo Pérsico, ni en los accesos al estrecho, y ciertamente no dentro de los estrechos confines del propio Ormuz.

Considere las implicaciones. Si tres destructores, equipados con los sistemas de defensa aérea y guerra electrónica más avanzados disponibles, pueden ser atacados, dañados y expulsados del área simultáneamente por una combinación de misiles balísticos, drones y lanchas rápidas, entonces todo el cálculo de la presencia naval estadounidense se derrumba.

EE.UU. ya no puede asumir que sus buques están seguros simplemente porque son estadounidenses. En el momento en que entran en las aguas que son dominio soberano de Irán, son objetivos legítimos.

Esto no es hipérbole. Esta es la realidad operativa que Irán ha construido durante años de doctrina de guerra asimétrica. Irán no necesita igualar a EE.UU. buque por buque, portaaviones por portaaviones. Ha elegido un camino diferente: la guerra basada en el impacto, tácticas de enjambre en red y el uso estratégico de la geografía.

El estrecho de Ormuz, de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto, es el terreno para tal doctrina. Y anoche, Irán ejecutó esa doctrina con notable competencia.

El fin del teatro diplomático

La dimensión más significativa de los eventos de anoche es lo que representa más allá del intercambio inmediato de fuego. Durante años, Irán comunicó sus líneas rojas a través de canales diplomáticos, a través de campañas mediáticas, a través de advertencias cuidadosamente redactadas.

El mensaje era siempre el mismo: abandonen la región, detengan la agresión, respeten nuestra soberanía. Pero esos mensajes fueron ignorados o descartados como posturas retóricas.

El jueves por la noche, Irán dejó de hablar y empezó a pasar de las palabras a los hechos.

La era de los llamamientos diplomáticos y las campañas mediáticas ha terminado. Irán ha impuesto ahora la expulsión de las fuerzas agresoras a través del fuego y la sangre. Ya no se le pide a EE.UU. que se retire, sino que se le obliga a hacerlo.

Los tres destructores que se retiraron del estrecho anoche no son solo buques de guerra dañados, sino símbolos de un cambio fundamental en el equilibrio de la voluntad estratégica.

Representan el momento en que la única superpotencia mundial entendió, visceralmente, que sus buques ya no poseen ninguna presunción de seguridad en aguas que Irán controla.

Y lo que hace esto aún más notable es el contexto en el que sucedió. EE.UU. había declarado un alto el fuego. Había insistido – pública y repetidamente – en que quería evitar un regreso a la guerra a gran escala. Sin embargo, incluso bajo ese supuesto paraguas de desescalada, Irán atacó.

Porque desde la perspectiva de Irán, un alto el fuego no significa un cese de la vigilancia. No significa permiso para atacar activos iraníes. No significa un pase libre para que los destructores estadounidenses transiten el estrecho. El alto el fuego no protege nada si los derechos de Irán son violados.

Y anoche, esos derechos fueron defendidos con toda la fuerza de las armas iraníes.

La implicación estratégica: una superpotencia en fuga

La revelación más devastadora de los eventos de anoche es lo que nos dice sobre la intención estadounidense. Si Estados Unidos hubiera querido escalar, si hubiera querido usar el ataque de Irán contra sus destructores como casus belli para una nueva guerra total, podría haberlo hecho.

El pretexto les fue entregado en bandeja de plata. No obstante, ¿qué presenciamos? Los destructores no contraatacaron. No solicitaron ataques aéreos. No convocaron apoyo de portaaviones. Simplemente se retiraron en silencio y huyeron. Y en las horas posteriores, la administración Trump – a pesar de este duro y humillante golpe – ha insistido en mantener el alto el fuego.

Dejemos que eso penetre. Esta es la segunda vez en una sola semana que EE.UU. absorbe un enfrentamiento militar relativamente intenso con Irán en el estrecho de Ormuz y elige no reanudar la guerra a gran escala. La primera vez, Estados Unidos solicitó un alto el fuego y aceptó los diez principios de Irán para poner fin a la guerra. Esta vez, está tragando la humillación de destructores dañados y una retirada forzada, todo mientras se aferra públicamente al alto el fuego como si fuera un salvavidas.

Eso se debe a que Estados Unidos está huyendo de la guerra que impuso a Irán hace casi 70 días. La evidencia es abrumadora. Desde su fallida guerra a gran escala que duró aproximadamente 40 días, hasta su aceptación de los términos de Irán para un alto el fuego, hasta su retirada del llamado ‘Proyecto Libertad’ para reabrir el estrecho en menos de 48 horas, hasta la negativa de anoche a escalar – el patrón es inconfundible.

La maquinaria de guerra estadounidense necesita este alto el fuego mucho más que Irán. Irán está dispuesto a luchar. Estados Unidos está dispuesto a hablar, a retrasar, a fingir. Y en las aguas del estrecho de Ormuz, esa diferencia de voluntad ahora es medible en destructores dañados y cascos en retirada.

El estrecho pertenece a Irán

Nada de esto debe malinterpretarse. Irán no está buscando la guerra y nunca la buscó. Lo que Irán ha hecho, con paciencia estratégica y precisión letal, es establecer una nueva línea base.

El estrecho de Ormuz es seguro solo a través de la voluntad de Irán. Sin la consideración de Irán, no es seguro en absoluto. Ni para los petroleros ni para los buques de guerra hostiles.

Los eventos de anoche en el estrecho de Ormuz no fueron una victoria en el sentido convencional. Fue una declaración de la nueva realidad que los estadounidenses aún no han aceptado.

La República Islámica de Irán ha pasado décadas construyendo la capacidad de cerrar la vía fluvial más importante del mundo, de desafiar a las armadas más avanzadas del planeta, y de imponer su soberanía legal y legítima contra quien sea.

El jueves por la noche, esa capacidad fue demostrada para que todos la vieran. Los destructores estadounidenses que entraron al estrecho sin permiso aprendieron una lección que no será olvidada pronto.

Y el mundo ahora sabe, sin la menor duda, que, en las aguas de Ormuz, la palabra de Irán es la única palabra que importa. El permiso no es opcional. Es un requisito previo.