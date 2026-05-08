Irán incauta el petrolero infractor ‘OCEAN KOI’ en el mar de Omán

La Armada de Irán incauta del petrolero infractor ‘OCEAN KOI’ en el mar de Omán por intentar obstaculizar el comercio petrolero del país.

En un comunicado emitido este viernes, el Ejército iraní ha anunciado que la incautación del petrolero “infractor” se llevó a cabo durante una operación especial en aguas regionales tras una resolución del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y una posterior orden judicial.

El Ejército ha afirmado que el OCEAN KOI transportaba un cargamento de petróleo iraní y que había intentado “aprovechar la situación regional” para “perjudicar y perturbar la exportación del petróleo y los intereses de la nación iraní”.

Operación especial de alto riesgo

El comunicado ha detallado que comandos navales y marineros de la Armada iraní llevaron a cabo la operación de alto riesgo para asegurar el buque y su carga.

Tras la incautación, el petrolero fue escoltado hasta la costa sur de Irán y entregado a las autoridades judiciales para los procedimientos legales correspondientes.

Defensa de los activos nacionales

El comunicado del Ejército ha hecho hincapié en que la Armada mantiene su compromiso con la defensa firme de los intereses y bienes del pueblo iraní en aguas regionales.

“La Armada de la República Islámica de Irán defenderá con toda la fuerza los intereses y bienes de la nación iraní en las aguas regionales de nuestro país y no tolerará a ningún infractor ni agresor”, ha concluido el comunicado.

A primera hora de este viernes, la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán también ha anunciado que sus fuerzas de élite abrieron fuego contra tres destructores militares estadounidenses en respuesta a una “violación del alto el fuego y la agresión del Ejército terrorista estadounidense contra un petrolero de la República Islámica de Irán cerca del puerto de Jask, y la aproximación de destructores del Ejército terrorista estadounidense al estrecho de Ormuz”, lo que provocó que tres buques enemigos huyeran apresuradamente del estrecho de Ormuz.

Las tensiones se han intensificado en los últimos días tras el lanzamiento por parte del presidente estadounidense Donald Trump de una operación, cuyo objetivo es romper el control iraní sobre el estrecho de Ormuz, mientras que las fuerzas iraníes han advertido a los buques de guerra estadounidenses que se mantengan alejados de esta vía marítima estratégica.

De hecho, en medio de las negociaciones, Trump impuso un bloqueo a los puertos navales iraníes y en represalia, Teherán restringió el paso por el estrecho de Ormuz y advierte que no lo abrirá hasta el fin del cerco estadounidense.

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