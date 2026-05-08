Cuba denuncia nuevas sanciones de EEUU: Fortifican voluntad del país

El presidente cubano ha condenado las nuevas sanciones impuestas por EE.UU. a su país, asegurando que la medida reforzará la determinación del país para defenderse.

“Nuestro pueblo ya conoce la crueldad detrás de las acciones del Gobierno de Estados Unidos y de la saña con la que es capaz de atacarlo. Comprende, como entiende el resto del mundo, que se trata de una agresión unilateral contra una nación y una población cuya única ambición es vivir en paz, dueños de su destino y sin la interferencia perniciosa del imperialismo estadounidense”, escribió Miguel Díaz-Canel en un mensaje publicado el jueves en sus redes sociales.

El mandatario alertó que las medidas coercitivas adicionales impuestas por Washington “agravan la situación ya difícil” que enfrenta la isla, aunque también fortalecen la determinación del pueblo cubano de “defender la patria, la revolución y el socialismo”.

Las nuevas sanciones, anunciadas el jueves por el Departamento de Estado estadounidense, apuntan al Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA) y a Moa Nickel SA.

Los nuevos embargos se enmarcan en la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado viernes primero de mayo, la cual busca afectar sectores claves para la economía cubana como la energía, la minería y los servicios financieros.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también denunció las nuevas sanciones, describiéndolas como un “castigo colectivo”, y dijo que evidencian la “intención genocida” del país norteamericano contra la nación cubana.

Con las medidas adicionales de castigo colectivo anunciadas hoy contra #Cuba, el gobierno de #EEUU confirma su intención genocida contra la nación cubana y despeja toda duda sobre la falsedad de sus pretextos para agredir a nuestro país.



Su actuación descansa en la confianza de… pic.twitter.com/2ShRlosiBG — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 7, 2026

Fustigó además a la Administración Trump por intentar imponer “su voluntad al resto de los gobiernos del mundo, cuyos ciudadanos y empresarios quedan amenazados ante la coerción ilegítima del gobierno estadounidense”.

EEUU busca “rendir por hambre” a la población cubana

A la arremetida de Washington reaccionó también la Cancillería del país antillano, catalogando las nuevas sanciones como “una agresión económica despiadada”, que pretende “rendir por hambre y desesperación a toda la población cubana” y “tratar de generar una catástrofe social, económica y política a escala nacional”.

Las nuevas sanciones son una extensión de las que el mandatario estadounidense anunció a finales de enero, cuando impuso un bloqueo petrolero a Cuba, y amenazó con imponer aranceles adicionales a los países que directa o indirectamente suministren combustible a la Isla.

Durante más de seis décadas, Cuba ha sido objeto de sanciones estadounidenses inhumanas, en flagrante violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.

Tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la toma del control del petróleo de este país, Trump ha hablado de tomar medidas contra Cuba. Ha sugerido que La Habana debería llegar a un acuerdo con Washington sino será invadida, para ello ha aumentado la presión sobre la isla, dejándola sin combustible.

Los líderes cubanos han rechazado por completo las amenazas, y el presidente Díaz-Canel ha repudiado cualquier rendición ante Washington. “No hay rendición ni capitulación posible, ni ningún tipo de entendimiento basado en la coerción o la intimidación”, aseveró el mandatario cubano.

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