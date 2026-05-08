Irán tilda de “espejismo” la seguridad alquilada a potencias foráneas

Un parlamentario iraní ha subrayado que depender de potencias extrarregionales para garantizar la seguridad constituye “un espejismo”.

“La seguridad alquilada a potencias extranjeras no es más que un espejismo”, dijo el jueves el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, en una llamada telefónica con su homólogo surcoreano, Kim Seok-ki, en la que abordó los asuntos de interés mutuo y la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz, perturbada como consecuencia de la guerra impuesta por Estados Unidos e Israel a Irán, desde finales de febrero.

En relación con la situación en el Golfo Pérsico, Azizi responsabilizó a Washington y su aliado israelí por la crisis en el estrecho de Ormuz, ruta marítima en el comercio mundial energético que ha sido cerrado por Irán como un acto de autodefensa ante la guerra de agresión estadounidense-israelí.

“El origen principal de la inseguridad y la inestabilidad en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz es la presencia militar de Estados Unidos y las acciones del régimen israelí, no las medidas soberanas de la República Islámica de Irán”, declaró.

Asimismo, sostuvo que EE.UU. sufrió un “fracaso” en sus recientes operaciones militares, incluido un proyecto destinado a reabrir por la fuerza el estrecho de Ormuz, y suspendida tras falta de apoyo regional, y acusó a Washington de recurrir a la desinformación. Reiteró además que Irán defiende la libre y segura navegación en el estrecho de Ormuz.

Medios surcoreanos también afirmaron que el legislador persa negó además en la llamada cualquier implicación de las Fuerzas Armadas de Irán en un ataque a un buque surcoreano en el estrecho de Ormuz, ocurrido el 4 de mayo, un incidente que las autoridades estadounidenses atribuyeron, sin pruebas, a Teherán.

En otro momento de la conversación, Azizi criticó la adhesión de algunos gobiernos a las políticas unilaterales de Estados Unidos, especialmente tras la retirada de Washington del acuerdo nuclear iraní de 2025 y la imposición de sanciones. Según el legislador iraní, someterse a “dictados extraterritoriales” no contribuye a la seguridad ni al desarrollo regional.

Asimismo, elogió la decisión de Seúl de no participar en operaciones militares en el estrecho de Ormuz pese a las presiones de Washington, calificándola como una medida “prudente” en favor de la estabilidad regional. También destacó la abstención surcoreana en votaciones del Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre pasado relacionadas con el restablecimiento de sanciones y la extensión de la Resolución 2231.

El parlamentario iraní también propuso ampliar la cooperación bilateral mediante la creación de una comisión parlamentaria conjunta, así como impulsar colaboraciones industriales y tecnológicas en sectores como la automotriz, la nanotecnología y la Inteligencia Artificial.

Por su parte, Kim Seok-ki expresó sus condolencias al pueblo iraní por el asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en un ataque israelí-estadounidense llevado a cabo el 28 de febrero, y señaló que los acontecimientos en Asia Occidental tienen repercusiones globales.

Asimismo, manifestó el interés de Seúl en profundizar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación entre ambos países.

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