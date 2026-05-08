Tregua rota: EEUU ataca puertos iraníes de Qeshm y Bandar Abás

Medios estatales iraníes han reportado ataques estadounidenses contra el puerto de Qeshm y la ciudad de Bandar Abás, en sur del país persa, en medio de un alto el fuego en vigor.

Los informes precisan que el muelle de Bahman, en la isla de Qeshm, en el sur de Irán, fue atacado el jueves por la noche durante un intenso intercambio de disparos entre las fuerzas armadas iraníes y unidades enemigas que operaban cerca del estrecho de Ormuz.

Según la agencia de noticias iraní Fars, parte de la zona comercial del muelle de Bahman, en la isla de Qeshm, resultó alcanzada y parcialmente dañada durante el enfrentamiento.

El incidente ocurrió cuando las tropas navales iraníes respondieron con contundencia a las acciones hostiles en esta vía marítima estratégica, obligando a los agresores a retirarse tras sufrir bajas.

También se escucharon varias explosiones cerca de la ciudad de Bandar Abás, en el sur de Irán.

Fars ha informado que los residentes de Bandar Abás oyeron múltiples sonidos similares a explosiones en las inmediaciones de la ciudad.

🎥La Armada iraní respondió al ataque de destructores estadounidenses contra dos petroleros iraníes lanzando misiles de crucero y drones de combate contra las embarcaciones enemigas. pic.twitter.com/CGIYGFrh2N — HispanTV (@Nexo_Latino) May 7, 2026

La agencia de noticias Fars ha señalado que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre las dimensiones exactas del incidente y la verificación de todas las afirmaciones en circulación. No se han reportado víctimas por el ataque al muelle comercial de uso civil, lo que subraya la eficacia de las medidas defensivas iraníes incluso ante una provocación directa.

Después de varios informes sobre la autoría de los ataques contra las zonas civiles iraníes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado este viernes haber “interceptado ataques iraníes no provocados y respondido con ataques de autodefensa”.

Esta declaración contrasta con informes de fuentes estadounidenses, como el Washington Post y la CBS, que informaron en las últimas semanas que los daños causados ​​por los ataques iraníes contra bases estadounidenses son mucho mayores de lo que ha anunciado el Pentágono y que funcionarios estadounidenses están intentando encubrirlos.

Asimismo, el Canal 12 israelí también ha anunciado que Irán atacó tres destructores estadounidenses.

El portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya de Irán, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, ha denunciado la violación del alto el fuego por la parte “del ejército agresor, terrorista y bandido de Estados Unidos” al atacar dos petroleros y lanzar ataques aéreos contra zonas civiles.

En respuesta, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán atacaron inmediatamente las embarcaciones militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto Chabahar, causándoles daños considerables, ha indicado.

Estados Unidos ha realizado estos ataques, en medio de un alto el fuego en vigor desde el 9 de abril, tras cuarenta días de combates. El presidente Donald Trump solicitó la tregua para negociaciones bajo la mediación de Pakistán. Se dio una ronda el mes pasado, pero sin resultados por las excesivas demandas de la parte estadounidense.

De hecho, en medio de las negociaciones, Trump impuso un bloqueo a los puertos navales iraníes y en represalia, Teherán restringió el paso por el estrecho de Ormuz y advierte que no lo abrirá hasta el fin del cerco estadounidense.

ncl