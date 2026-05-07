Irán: Asesinato de hijo de líder de HAMAS fortalece la vía de Resistencia

Irán ha condenado el asesinato del hijo del jefe político de HAMAS por parte de Israel, afirmando que tales acciones refuerzan la determinación de la Resistencia.

“Tales acciones no solo no debilitan la voluntad del pueblo ni de los líderes de la Resistencia, sino que, por el contrario, fortalecen aún más su determinación de continuar el camino de la resistencia hasta la realización del ideal de la liberación de Palestina y de la noble Al-Quds”, ha declarado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, en un mensaje de condolencias.

Araqchi ha calificado de “errónea ilusión” la creencia del régimen de Tel Aviv de que, mediante la perpetración de estos crímenes, “logrará quebrantar la lucha del gran y resistente pueblo palestino contra la ocupación”.

Además, ha expresado sus condolencias por el “acto terrorista perpetrado por el criminal régimen sionista” en la Franja de Gaza.

Previamente, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) confirmó el asesinato de Azam al-Haya, hijo de Jalil al-Haya, jefe político del Movimiento, en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza.

Azam es el cuarto hijo del jefe político de HAMAS. Un ataque israelí en la capital de Catar, Doha, el año pasado, dirigido a la dirigencia de HAMAS, mató a uno de sus hijos, aunque Al-Haya sobrevivió. Otros dos hijos fueron asesinados en intentos previos del régimen sionista durante ataques en Gaza en 2008 y 2014.

Los ataques de Israel se intensifican en un contexto de violencia en la Franja de Gaza, donde rige un frágil alto el fuego desde octubre de 2025. Sin embargo, el régimen israelí ha violado la tregua en innumerables ocasiones, cobrándose la vida de al menos 830 palestinos.

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