MSF: Niños en Gaza sufren efectos de por vida por desnutrición

La ONG Médicos sin Fronteras alertó que los niños palestinos enfrentan consecuencias de salud de por vida debido a la desnutrición severa vinculada al bloqueo de Israel.

“Los niños que nacen desnutridos tienen un riesgo muy alto de sufrir retrasos en el crecimiento y en el desarrollo”, declaró el miércoles el director de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) en los Países Bajos, Karel Hendriks, al medio público neerlandés NOS.

Además, advirtió que “veremos durante muchos años las consecuencias de que tanta ayuda y alimentos hayan sido retenidos de manera deliberada recientemente”.

Los hallazgos se basan en datos recopilados entre finales de 2024 y principios de 2026 en cuatro clínicas de MSF en Gaza, centrados en mujeres embarazadas, madres lactantes y bebés de hasta 6 meses de edad.

“Más de la mitad de las mujeres embarazadas que acudieron a nuestras clínicas sufrieron desnutrición en algún momento de su embarazo”, afirmó Hendriks.

Según la oenegé, muchas mujeres embarazadas sufrieron desnutrición severa durante períodos de intensos ataques israelíes y escasez de alimentos, particularmente a mediados de 2025, cuando el acceso humanitario estuvo fuertemente restringido.

El director de MSF añadió que el 90 % de los bebés nacidos de esas mujeres fueron prematuros, mientras que el 84 % presentó bajo peso al nacer.

Asimismo, MSF vinculó el deterioro a las restricciones del régimen israelí sobre las entregas de ayuda y a los ataques contra infraestructura civil, incluidas instalaciones médicas, señalando que la situación provocó desplazamientos repetidos, escasez de alimentos y acceso limitado a la atención sanitaria.

Al advertir que las condiciones siguen siendo críticas a pesar de un alto el fuego anunciado el pasado octubre, Hendriks declaró que “aun así tuvimos que ingresar a 400 niños por desnutrición en el primer trimestre de este año”, añadiendo que un tercio sufría la forma más grave de desnutrición aguda.

Además de exigir al régimen de Tel Aviv que reabra los pasos fronterizos y permita la entrada de trabajadores humanitarios y suministros a Gaza, la ONG afirmó que “desde el 1 de enero, nuestro personal internacional ya no tiene acceso a los territorios palestinos, y no hemos podido introducir nuevos suministros”.

El ejército israelí ha asesinado a más de 72 600 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 172 400 en una ofensiva mortal sobre Gaza desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza

A pesar de un alto el fuego vigente desde el pasado octubre, Israel se ha negado a permitir las cantidades acordadas de suministros humanitarios en el enclave, donde alrededor de 2,4 millones de palestinos, incluidos 1,5 millones de desplazados, enfrentan graves condiciones humanitarias.

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