Ataques de Israel hieren al hijo del dirigente de HAMAS y matan a 5 más

Israel ha atacado y dejado herido gravemente al hijo de un dirigente de HAMAS en la Franja de Gaza, donde también otras cinco personas resultaron muertas.

Azam Al-Haya, hijo de Jalil Al-Haya, resultó herido el miércoles en un ataque aéreo que también causó la muerte de otra persona en la ciudad de Gaza, según informó Reuters, citando a fuentes médicas y del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS).

Al-Haya ya había perdido a tres hijos en fallidos intentos israelíes previos contra su vida: dos en Gaza durante las agresiones de Israel de 2008 y 2014, y el tercero en un atentado israelí contra la cúpula de HAMAS en Doha, capital de Catar, el año pasado.

Palestina no se dejará intimidar por asesinato de sus hijos y líderes

Jalil Al-Haya condenó el ataque en declaraciones a Al Jazeera. “Este ataque criminal es una extensión de la agresión sionista contra nuestro pueblo en todas partes [...] porque la ocupación pretende imponerse mediante la presión, los asesinatos y el terrorismo”. Sin embargo, aseguró que el pueblo palestino no se dejará “intimidar por el asesinato de niños ni por el martirio de líderes”.

El movimiento palestino, por su parte, consideró intento de asesinato del hijo de Al-Haya como “el colmo de la degradación moral y ética” de Israel. “Los bombardeos y las muertes solo reafirman al negociador en sus posiciones, en la defensa de los derechos de su pueblo y de su libre albedrío”, dijo Taher Al-Nono, funcionario de HAMAS y asesor de Al-Haya, en una publicación de Facebook.

Los bombardeos israelíes en distintos puntos del enclave costero asediado también causaron la muerte de otros cuatro palestinos el miércoles, entre ellos un alto cargo de la policía de Gaza.

Según el personal médico, Nasem al-Kalazani, jefe de la unidad antidrogas en la ciudad de Jan Yunis, al sur de Gaza, murió cuando un ataque impactó su vehículo cerca del área de Al-Mawasi, en el oeste de la ciudad. Al menos otras 17 personas resultaron heridas en el mismo incidente, según funcionarios de salud.

Los ataques se intensifican en un contexto de violencia en la Franja de Gaza, donde rige un frágil alto el fuego desde octubre de 2025. Sin embargo, el régimen israelí ha violado la tregua en innumerables ocasiones, cobrándose la vida de al menos 830 palestinos.

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