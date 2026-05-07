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Manifestantes en Seúl protestan por guerra de EEUU e Israel contra Irán

  • Manifestantes levantan las manos pintadas de rojo para simbolizar la sangre durante una protesta por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán en Seúl, 6 de mayo de 2026.
Publicada: jueves, 7 de mayo de 2026 4:43

Un grupo de manifestantes surcoreanos protestaron en Seúl, con las manos teñidas de rojo, contra la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Manifestantes surcoreanos se reunieron el miércoles cerca de la embajada de Estados Unidos en la capital de Corea del Sur para protestar contra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los surcoreanos expresaron su protesta sosteniendo pancartas y carteles con lemas como “No a la guerra”, “Detengan el ataque” y “No al envío de tropas al estrecho de Ormuz”.

Después del incidente ocurrido con un barco surcoreano en medio del aumento de tensiones en el estrecho de Ormuz, tras el anuncio de la operación llamada ‘Proyecto Libertad’ por Estados Unidos, Seúl informó el martes que estaba evaluando unirse a esta operación.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos también se retiró de la operación y, en la madrugada del miércoles, Donald Trump anunció su suspensión.

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