Manifestantes en Seúl protestan por guerra de EEUU e Israel contra Irán

Un grupo de manifestantes surcoreanos protestaron en Seúl, con las manos teñidas de rojo, contra la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Manifestantes surcoreanos se reunieron el miércoles cerca de la embajada de Estados Unidos en la capital de Corea del Sur para protestar contra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los surcoreanos expresaron su protesta sosteniendo pancartas y carteles con lemas como “No a la guerra”, “Detengan el ataque” y “No al envío de tropas al estrecho de Ormuz”.

Después del incidente ocurrido con un barco surcoreano en medio del aumento de tensiones en el estrecho de Ormuz, tras el anuncio de la operación llamada ‘Proyecto Libertad’ por Estados Unidos, Seúl informó el martes que estaba evaluando unirse a esta operación.

✊🏻 Decenas de personas se manifiestan frente a la embajada de EE.UU. en Corea del Sur para condenar la guerra contra Irán. pic.twitter.com/RjHuNaLVu4 — HispanTV (@Nexo_Latino) May 6, 2026

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos también se retiró de la operación y, en la madrugada del miércoles, Donald Trump anunció su suspensión.

tqi