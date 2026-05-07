Irán critica postura apresurada de Austria sobre ataque a Emiratos

La embajada de Irán en Viena ha rechazado categóricamente las afirmaciones de que Teherán hubiera disparado misiles o drones contra los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En un texto divulgado este miércoles en su cuenta en X, la embajada de Irán en Viena ha lamentado que algunos países europeos, sin comprobar la veracidad de las noticias y bajo la influencia de la propaganda y la desinformación, reaccionen precipitadamente de forma incorrecta.

“Irán aclara que sus fuerzas armadas no han llevado a cabo ninguna operación con misiles o drones contra los Emiratos Árabes Unidos en los últimos días. Cualquier acción defensiva emprendida por las fuerzas armadas iraníes en esta etapa tuvo como único objetivo repeler la agresión estadounidense”, ha subrayado.

El mensaje pone de relieve que, “durante los últimos dos días, mientras las acciones ilegales y provocadoras del ejército terrorista estadounidense, bajo el engañoso nombre de ‘humanitarismo’, se han intensificado en la región, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han cooperado con el agresor. Esta actitud es contraria al principio de buena vecindad y contradice los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, y amenaza claramente la seguridad y los intereses nacionales de Irán”, sostiene la legación diplomática.

La embajada ha reafirmado que la República Islámica no escatimará esfuerzos para tomar las medidas necesarias para defender sus intereses y seguridad nacional, y ha exigido que las acusaciones contra Irán se corrijan basándose en hechos reales.

Las autoridades del emirato de Fuyaira (EAU) comunicaron el lunes sobre un incendio en en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira, atribuyéndolo a un ataque perpetrado por Irán.

Una fuente militar de alto rango, citada por la Radio y Televisión de la República Islámica de Irán (IRIB), declaró en la misma jornada que el incendio en las instalaciones petroleras del puerto emiratí de Fuyaira, fue una consecuencia directa del “aventurerismo estadounidense” en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, ha advertido a EE.UU. y a los EAU de “desconfiar” de quienes quieran “arrastrarlo de nuevo al atolladero”.

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