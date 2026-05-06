Denuncian en Venezuela el secuestro de integrantes de la Flotilla Sumud

En Venezuela representantes de organizaciones de solidaridad con Palestina denunciaron el secuestro de integrantes de la flotilla Sumud y agradecieron a Irán.

Frente a las oficinas de las Naciones Unidas en Venezuela estos militantes denunciaron el secuestro de Thiago Ávila y Saif Abokeshek por parte del régimen israelí.

Los militantes también extendieron una bandera de la República Islámica de Irán y agradecieron su lugar de vanguardia en la lucha contra el imperialismo.

Aquí se denunció una y otra vez la inacción de las Naciones Unidas frente a las agresiones de la entidad sionista, esta vez de nuevo contra la flotilla Sumud. Se aseguró que seguirán denunciando los crímenes de Israel contra el pueblo palestino.

Marcos Salgado, Caracas

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