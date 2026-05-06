¿Cómo diminutas lanchas rápidas de Irán convirtieron el estrecho de Ormuz en zona prohibida para la Armada de EEUU?

Las pequeñas y veloces lanchas de ataque de Irán convirtieron el estrecho de Ormuz en una zona prohibida para la Marina de Estados Unidos.

Por: Yousef Ramazani

En medio del frágil alto el fuego, la célebre “flota mosquito” de Irán —un enjambre de pequeñas y veloces lanchas de ataque— continúa ocultándose en cuevas marinas a lo largo del Golfo Pérsico, lista para emerger y perturbar cualquier intento de vulnerar el mecanismo de control marítimo de la República Islámica en el estrecho de Ormuz.

Desde que la agresión de Estados Unidos e Israel fue detenida el 8 de abril de 2026, Irán ha mantenido su postura firme en el golfo Pérsico. Las lanchas rápidas de la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) siguen siendo la fuerza naval asimétrica más disruptiva del mundo.

La guerra de agresión de 40 días lanzada por Estados Unidos y el régimen sionista no logró quebrar la determinación de una nación que ha pasado décadas perfeccionando el arte de la guerra naval en aguas confinadas. Mientras funcionarios estadounidenses hicieron afirmaciones grandilocuentes sobre la destrucción del poder naval iraní, la realidad en el mar cuenta una historia diferente.

Las lanchas rápidas iraníes —ocultas en cuevas marinas a lo largo de la costa y en islas— permanecen plenamente operativas, eludiendo radares y capaces de lanzar devastadores enjambres de misiles contra cualquier agresor, incluido el ejército estadounidense.

Desde las legendarias embarcaciones de la clase Ashura de la era de la Defensa Sagrada (ocho años de guerra impuesta por el exrégimen baasista iraquí contra la nación iraní entre 1980 y 1988) hasta la recientemente presentada Heydar-110, que rompió récords mundiales de velocidad con 110 nudos, la Armada del CGRI ha transformado el estrecho de Ormuz —por el que en su momento transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial— en un cementerio de las ilusiones de la supremacía naval estadounidense.

🎥¿Por qué ninguna potencia puede socavar el dominio eterno de Irán sobre el estrecho de Ormuz? pic.twitter.com/9l4sPcEhwl — HispanTV (@Nexo_Latino) April 12, 2026

Lógica estratégica de la velocidad: de la Guerra de los Petroleros al presente

La base de la doctrina iraní de lanchas rápidas se estableció durante el periodo más doloroso de la Defensa Sagrada en la década de 1980, cuando el régimen baasista iraquí, respaldado por Estados Unidos y otras potencias arrogantes, lanzó la llamada “Guerra de los Petroleros” a mediados de los años ochenta.

El objetivo de esa agresión era paralizar la economía de la República Islámica destruyendo buques comerciales que transportaban mercancías hacia y desde Irán.

En el primer año de la guerra, por cada seis ataques a buques iraníes, solo uno recibía respuesta. Pero en 1987, con el aumento del despliegue de embarcaciones rápidas, Irán creó un equilibrio de poder, respondiendo a cada agresión.

En 1988, la ecuación se había inclinado por completo a favor de Irán, con cada ataque enemigo seguido de una contraofensiva decisiva iraní.

Esa experiencia histórica enseñó a los mandos iraníes una lección duradera: las embarcaciones rápidas no solo son ágiles y letales, sino también más rentables que los enormes y lentos buques de guerra.

Así, la estrategia de la Armada del CGRI se reorganizó de forma permanente en torno a las lanchas de alta velocidad, una decisión que ha resultado profética durante los recientes 40 días de guerra de agresión estadounidense-israelí iniciada el 28 de febrero de 2026.

El alto el fuego declarado el 8 de abril de 2026 no ha disminuido la amenaza; por el contrario, ha subrayado cuán eficaz puede ser la flota asimétrica iraní para estrangular una de las vías marítimas más estratégicas del mundo sin necesidad de cerrarla de forma permanente.

Heydar-110: el buque de combate más rápido del mundo

El 27 de febrero de 2025 —exactamente un año antes de la última agresión estadounidense-israelí contra Irán— la Armada del CGRI presentó en la ciudad portuaria de Bandar Abbas (sur) una embarcación lanzamisiles de alto impacto: la Heydar-110.

Con una velocidad máxima de 110 nudos (203 kilómetros por hora), este catamarán de fibra de carbono es oficialmente la embarcación de combate militar operativa más rápida del planeta.

A modo de comparación, la nueva generación de embarcaciones rápidas militares estadounidenses apenas alcanza los 85 kilómetros por hora, mientras que la mayoría de las lanchas rápidas en el mundo operan entre 60 y 120 km/h.

La Heydar-110 mide aproximadamente 14 metros de largo y 4,3 metros de ancho. Su diseño ligero de doble casco en fibra de carbono le proporciona una estabilidad excepcional, incluso en condiciones marítimas adversas.

A pesar de su tamaño compacto, transporta dos misiles de crucero antibuque —probablemente de las series Nasir o Nasr, con un alcance estimado de 50 kilómetros— junto con una ametralladora pesada para enfrentamientos cercanos.

Su alcance operativo llega a 350 millas náuticas (aproximadamente 650 kilómetros), lo que le permite golpear más allá de la costa inmediata de Irán.

La embarcación está diseñada con tecnología furtiva, con una baja sección transversal de radar que dificulta su detección hasta que ya se encuentra a distancia de ataque.

Durante la reciente agresión, las fuerzas navales estadounidenses no lograron contrarrestar eficazmente estas embarcaciones, que emergían de cuevas marinas ocultas, lanzaban sus misiles y desaparecían nuevamente en la compleja línea costera antes de que los helicópteros estadounidenses pudieran responder.

“Avispas rojas”: la diversa flota iraní de lanchas de ataque rápidas

La Heydar-110 no es el único activo de velocidad de Irán. El CGRI opera un arsenal diverso de embarcaciones rápidas, cada una diseñada para funciones tácticas específicas. En conjunto, han recibido el apodo de “avispas rojas” por su pequeño tamaño, velocidad cegadora y letal capacidad de ataque.

La clase Ashura, que sirvió con valentía durante la Defensa Sagrada, sigue en servicio y puede alcanzar 90 nudos mientras transporta una ametralladora de 12,7 mm o un lanzacohetes de 12 tubos de 107 mm.

La clase Seray, inspirada en diseños de lanchas de carreras, alcanza hasta 65 nudos y está equipada con lanzacohetes ligeros y sistemas avanzados de navegación electrónica.

La clase Tareq, presentada en grandes números en marzo de 2023, supera los 90 nudos y está optimizada para misiones de asalto rápido desde puntos de lanzamiento ocultos.

Para capacidades de ataque más pesadas, Irán opera la clase Tondar, una lancha misilística más grande basada en diseños chinos tipo Houdong, pero significativamente mejorada por ingenieros iraníes.

Armada con misiles antibuque C-802 de 120 kilómetros de alcance, la Tondar permite atacar buques enemigos más allá del horizonte visual.

Quizá de forma más significativa, el CGRI ha sido pionero en el uso de vehículos de superficie no tripulados, con la embarcación dron de alta velocidad Ya Mahdi como ejemplo principal.

Este buque de casco compuesto —de menos de 12 metros de largo y solo 1,5 metros de altura— transporta tres lanzacohetes y puede convertirse en un artefacto explosivo móvil, guiado remotamente desde tierra o desde otras embarcaciones sin poner en riesgo al personal iraní.

Analistas militares han descrito estas embarcaciones no tripuladas como un “arma de disrupción masiva” más que de destrucción masiva, capaz de saturar las defensas aéreas estadounidenses mediante el volumen de ataques.

Tácticas iraníes que expusieron la vulnerabilidad naval de EEUU

Durante los 40 días de agresión estadounidense-israelí iniciados el 28 de febrero de 2026, la Armada del CGRI demostró la plena madurez de su doctrina asimétrica.

Funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, hicieron afirmaciones triunfalistas sobre la “destrucción completa” de la mayor parte de la marina iraní, e incluso aseguraron que submarinos habían sido hundidos y buques de guerra destruidos, con el resto supuestamente destinado al fondo del mar.

Los medios iraníes rechazaron por completo estas afirmaciones, y los hechos en el mar demostraron que la retórica estadounidense era infundada.

La flota mosquito continuó operando desde búnkeres cavernosos ocultos bajo montañas y desde bases secretas en la isla Faror, saliendo para interrumpir formaciones navales estadounidenses a voluntad.

Los analistas estiman que el CGRI podría disponer de cientos o incluso miles de pequeñas embarcaciones de ataque, una cifra tan elevada que incluso los bombardeos estadounidenses más intensos no podrían eliminarlas por completo.

Estas lanchas se utilizaban en enjambres para abrir fuego contra buques que intentaban romper el bloqueo iraní del estrecho, atacando desde múltiples direcciones simultáneamente para saturar los sistemas de vigilancia y defensa estadounidenses.

Aunque Estados Unidos respondió con ataques de helicópteros Seahawk que supuestamente destruyeron algunas embarcaciones iraníes, la estructura de mando descentralizada del CGRI y su capacidad de producción rápida aseguraron que las pérdidas fueran reemplazadas de inmediato.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV