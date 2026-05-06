El Banco Mundial (BM) ha previsto que el transporte por el estrecho de Ormuz no volverá a los niveles previos a la agresión EEUU-Israel contra Irán hasta finales de 2026.

En su último informe, la entidad bancaria también anticipó que el precio promedio de las materias primas a nivel mundial aumentará un 16 % este año.

Según el informe, los precios de la energía podrían incrementarse un 24 % durante el presente año calendario, alcanzando su nivel más alto desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

El Banco Mundial señaló que los ataques a la infraestructura energética y las interrupciones en la navegación del estrecho de Ormuz —que concentra el 35 % del comercio mundial de crudo transportado por vía marítima— han provocado la mayor crisis de suministro de petróleo registrada hasta la fecha.

La agresión estadounidense-israelí contra Irán comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos que asesinaron a altos funcionarios y comandantes iraníes, incluido el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Las fuerzas armadas iraníes respondieron con operaciones diarias de misiles y drones dirigidas a ubicaciones en los territorios ocupados por Israel, así como a bases y activos militares estadounidenses en toda la región.

Además, Irán se vengó de los ataques cerrando el estrecho de Ormuz, lo que provocó un aumento significativo en los precios del petróleo y sus derivados.

En los últimos días, Washington ha intensificado su aventurerismo en el Golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz, donde la presencia militar estadounidense continúa amenazando la estabilidad regional y las rutas energéticas internacionales.

Irán ha advertido en múltiples ocasiones a los buques de guerra estadounidenses sobre la proximidad a esta vía estratégica, mientras que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) mantiene un control firme y exhibe sus capacidades asimétricas avanzadas mediante ejercicios regulares de misiles y drones.

hnb