Marea negra tras ataques de EEUU e Israel asfixia santuario de tortugas en Golfo Pérsico

El crudo negro se adhiere ahora a la costa de la isla de Shidvar —una isla deshabitada en el Golfo Pérsico, conocida por sus playas pintorescas y aguas azules— como una segunda piel.

Por Mina Mosallanejad

Días después de que la agresión militar estadounidense-israelí atacara la infraestructura petrolera civil de Irán en la isla de Lavan el mes pasado, las pálidas playas coralinas de este santuario protegido del Golfo Pérsico fueron engullidas por una franja continua de alquitrán, a medida que los contaminantes petroleros se extendían por sus aguas.

Lo que antes era una tranquila media luna de arena blanca se ha transformado en una oscura cicatriz aceitosa, lo que plantea interrogantes urgentes sobre el destino de las tortugas carey, las aves marinas migratorias y las formaciones coralinas que convierten a Shidvar en una de las islas ecológicamente más sensibles de las aguas iraníes.

En este pequeño refugio deshabitado —conocido localmente como Maro— aún no existe un balance completo de lo ocurrido bajo ese manto negro.

Si las tortugas anidadoras lograron llegar a la orilla para depositar sus huevos, si las crías se asfixiaron bajo la arena contaminada, si las colonias reproductoras de charranes abandonaron sus zonas de anidación, o cuánto del único ecosistema de arrecifes de coral protegido de Irán ha absorbido ya daños tóxicos irreversibles, sigue sin estar claro.

Lo que sí es visible, sin embargo, basta para establecer un hecho con brutal claridad: las consecuencias de la guerra de agresión estadounidense-israelí no se detuvieron en los depósitos de combustible incendiados ni en los canales de refinería dañados. Se propagaron con la marea.

La contaminación se remonta al ataque del 8 de abril contra el complejo de la refinería de Lavan, una de las principales instalaciones petroleras civiles de Irán en el Golfo Pérsico. Funcionarios iraníes afirman que el ataque se produjo incluso después de que se hubiera declarado un alto el fuego, provocando la ruptura de secciones de la infraestructura de transferencia de petróleo y permitiendo que materiales petroleros se filtraran hacia las aguas marinas adyacentes.

Desde allí, las corrientes del Golfo Pérsico empujaron la contaminación a lo largo de las playas meridionales y orientales de Lavan y a través de las estrechas aguas que separan Lavan de la isla de Shidvar —una reserva natural protegida situada a apenas 1,5 kilómetros.

En cuestión de días, las imágenes desde el lugar mostraban extensos tramos de costa cubiertos por residuos oscuros, mientras que las inspecciones de campo confirmaban que el vertido ya no era un accidente localizado de refinería, sino el inicio de una emergencia ecológica costera de mayor alcance.

Según Habib Masihi-Taziani, director general del Departamento de Medio Ambiente de Hormozgán, la contaminación ha afectado mucho más que a una sola isla.

“Casi toda la franja costera de Hormozgán —tanto las islas como el territorio continental— ha sufrido una contaminación petrolera extensa como resultado del ataque del enemigo contra instalaciones no militares», afirmó.

El funcionario confirmó que la mancha de petróleo que alcanzó Lavan y Shidvar ha dañado directamente “el hábitat y las zonas de anidación de las tortugas carey», advirtiendo que el incidente ocurrió durante uno de los periodos ecológicos más vulnerables del año.

Ese momento resulta clave para comprender la magnitud del desastre. Abril y mayo marcan la principal temporada de anidación de la tortuga carey, una especie clasificada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como en peligro crítico de extinción.

Las hembras de tortuga carey regresan con una precisión asombrosa cada año a las mismas tranquilas franjas de arena, arrastrándose hasta la orilla durante la noche para enterrar sus huevos en las cálidas zonas superiores de la playa.

Shidvar y las áreas cercanas de Lavan figuran entre los pocos corredores de anidación seguros que aún quedan para estas tortugas en el norte del Golfo Pérsico.

Una oscura franja de crudo atraviesa la blanca costa coralina de la protegida isla de Shidvar, donde funcionarios ambientales aseguran que la contaminación alcanzó zonas críticas de anidación de tortugas y de reproducción de aves marinas tras el ataque estadounidense-israelí contra la cercana isla de Lavan.

La contaminación petrolera en este periodo no solo ensucia la costa; puede alterar el equilibrio de oxígeno y la temperatura de la arena de anidación, liberar hidrocarburos tóxicos en los huevos enterrados y reducir drásticamente las tasas de supervivencia de las crías, incluso cuando no se encuentran de inmediato tortugas adultas muertas.

Masihi-Taziani subrayó que la importancia de la isla va mucho más allá de una sola especie.

“La relevancia de estas áreas no se debe únicamente a que en ellas anidan tortugas en peligro. También son hábitats concentrados de otras especies valiosas, incluidas las tortugas verdes y colonias de charranes marinos”, afirmó.

Una estación biológica intacta

Esa evaluación coincide con el estatus de conservación consolidado de la isla.

Shidvar se encuentra bajo la gestión del Departamento de Medio Ambiente de Irán como refugio de vida silvestre desde 1987.

Fue registrada en 1999 en el marco de la Convención de Ramsar como humedal de importancia internacional, reconocida por la UICN como la única isla coralina protegida de Irán, e incluida en 2016 por la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres como uno de los hábitats importantes de tortugas marinas en el océano Índico y la región asiática.

Los ecólogos suelen describir Shidvar como una de las escasas estaciones biológicas intactas del Golfo Pérsico. La isla alberga colonias reproductoras de varias especies de charranes, aves de arrecife, garcetas, garzas y cormoranes de Socotra, mientras que aves migratorias la utilizan como escala estacional en primavera y verano. Sus aguas circundantes contienen las únicas formaciones coralinas protegidas legalmente de Irán, zonas de cría para peces juveniles y áreas poco profundas de alimentación para reptiles marinos.

Debido a que la isla carece de asentamientos humanos permanentes, gran parte de su valor ecológico reside precisamente en haber permanecido aislada de perturbaciones directas.

Sin embargo, ese aislamiento no ofrece defensa frente al avance de una marea de petróleo.

Inmediatamente después del cobarde ataque contra la refinería de Lavan por parte de la coalición de guerra estadounidense-israelí, Masihi-Taziani fue citado por IRNA señalando que equipos ambientales especializados llevaron a cabo inspecciones de campo detalladas en dos importantes zonas de contaminación.

“Estas visitas incluyeron la evaluación del volumen y la extensión de la contaminación, el examen de los impactos administrativos y ambientales, así como el monitoreo de las áreas ecológicas sensibles».

Sus hallazgos mostraron que el petróleo ya había alcanzado las costas meridionales y orientales de Lavan, así como la línea costera continental opuesta en Bandar Moqam.

“Lamentablemente, esta contaminación se produjo exactamente durante la temporada de anidación de las tortugas carey, lo que genera una seria preocupación por sus hábitats sensibles”, señaló Masihi-Taziani.

La magnitud total del daño aún está por determinarse

Sus declaraciones son significativas porque subrayan un punto científico que a menudo se pierde en la cobertura de tiempos de guerra: la ausencia inmediata de cadáveres de fauna no significa que el ecosistema haya escapado a daños graves. El petróleo en una playa de anidación se infiltra por debajo de la superficie visible, llenando los espacios entre los granos de arena y reduciendo la circulación de oxígeno dentro de los nidos en incubación.

Una tortuga carey se arrastra sobre arena contaminada en la isla de Shidvar tras la propagación de la contaminación petrolera provocada por el ataque estadounidense-israelí del 8 de abril contra las instalaciones petroleras de Lavan, que alcanzó uno de los hábitats de anidación más sensibles de Irán.

Los compuestos de hidrocarburos pueden permanecer químicamente activos durante meses, afectando el desarrollo embrionario y provocando deformaciones en las crías.

En aguas costeras poco profundas, las películas de petróleo interfieren con la respiración de las tortugas marinas, reducen la eficiencia en la alimentación y dañan las cadenas microscópicas de presas de las que dependen los peces juveniles y las aves marinas.

En las costas rocosas y las plataformas coralinas, la contaminación es aún más persistente, adhiriéndose a grietas donde la acción de las olas no puede eliminarla fácilmente.

Masihi-Taziani reconoció que la magnitud total de los daños aún no ha sido cuantificada.

“Hasta ahora no se ha observado mortalidad directa de tortugas marinas”, afirmó, “pero el impacto definitivo solo se determinará tras estudios científicos comparativos de las tasas de anidación durante este periodo y la temporada reproductiva del año pasado”.

Señaló que los especialistas ambientales están ahora calculando “la extensión exacta de las zonas contaminadas, la profundidad de la penetración del petróleo en las arenas costeras y las pérdidas estimadas en el ecosistema litoral».

Esto significa que las consecuencias más devastadoras pueden no ser visibles ahora, sino manifestarse en las próximas semanas en forma de nidos fallidos, disminución en la emergencia de crías, colonias de aves abandonadas y tejido coralino dañado.

La limpieza total no es posible

Las operaciones de limpieza, aunque continúan, solo ofrecen una mitigación parcial.

Según el responsable ambiental de Hormozgán, el personal ambiental trabajó junto con empleados de la refinería para recoger material petrolero de las playas donde era posible su retirada física.

Las autoridades también desplegaron barreras absorbentes, skimmers y sistemas de bombeo para evitar una mayor propagación hacia aguas abiertas.

Sin embargo, admitió que “debido al volumen muy elevado de contaminación y a las limitaciones técnicas y operativas, no es posible una limpieza costera al cien por ciento», añadiendo que “persisten efectos ambientales significativos en las costas arenosas y rocosas».

Se trata de una admisión crucial: una vez que el crudo se infiltra en la arena porosa, los canales de marea y las fracturas coralinas, incluso las operaciones mecánicas más intensivas no pueden restaurar el hábitat a sus condiciones previas al vertido en el corto plazo.

El desastre tampoco se limita únicamente a Lavan y Shidvar.

Masihi-Taziani indicó que la contaminación petrolera se ha observado en forma “discontinua o continua» en múltiples sectores costeros de la provincia de Hormozgán, incluidos Bandar Abbas desde Gachin hasta los límites orientales de los humedales Shour-o-Shirin, así como en Jask, Bandar Lengeh, la isla de Qeshm, la isla de Larak, la isla de Hengam y la isla de Ormuz.

Las estimaciones preliminares indican que al menos el 70 por ciento de la franja costera de Hormozgán ha sido afectada directa o indirectamente.

Trabajadores inspeccionan una intensa acumulación de petróleo a lo largo de la costa de Hormozgán, mientras las autoridades informan que el crudo liberado tras el ataque estadounidense-israelí contra infraestructura civil ha afectado directa o indirectamente a casi el 70 por ciento del litoral de la provincia.

La contaminación también ha sido documentada en el ecológicamente sensible complejo de humedales de Khourkhouran y en las marismas salinas conocidas localmente como Shour y Shirin.

Según indicó, toda la evidencia recopilada en el terreno está siendo archivada como parte de un informe integral sobre daños ambientales para su presentación ante instituciones nacionales e internacionales.

Un arma ecológica

Un episodio de contaminación que afecta al 70 por ciento del litoral de una provincia no puede describirse razonablemente como un subproducto incidental.

Se trata, según activistas, de la extensión ambiental de decisiones de carácter militar.

De acuerdo con expertos en medio ambiente, aunque los ataques modernos contra infraestructuras petroleras suelen presentarse como golpes contra la logística energética o la capacidad económica, en regiones costeras funcionan como algo más duradero: armas ecológicas diferidas.

Una vez que los sistemas de almacenamiento se rompen y el crudo entra en circulación marina, el daño trasciende los límites del objetivo original.

Alcanza playas de anidación, plataformas coralinas, zonas de pesca, estaciones de aves migratorias, humedales y criaderos de marea, espacios que carecen de valor militar pero que soportan las cicatrices más duraderas.

Por ello, Estados Unidos y el régimen israelí no pueden desestimar las playas ennegrecidas del sur de Irán como una consecuencia secundaria desafortunada, señalan activistas ambientales.

Lavan se encuentra en uno de los corredores marinos más interconectados del Golfo Pérsico, junto a hábitats de anidación y arrecifes documentados a nivel internacional.

Cualquier ataque contra sistemas petroleros en una zona de estas características conlleva una probabilidad previsible de contaminación marina a gran escala.

Actuar con ese conocimiento implica aceptar que la destrucción ecológica civil es un costo estratégico permisible, advirtieron autoridades ambientales.

Y, a diferencia de edificios destruidos o tanques de almacenamiento incendiados, las víctimas ecológicas son lentas, silenciosas y políticamente fáciles de ignorar.

No hay informes diarios de guerra que contabilicen nidos de tortugas envenenados, huevos de aves marinas cubiertos de hidrocarburos o comunidades coralinas que pierden su vida fotosintética bajo una película de crudo.

Sin embargo, esas pérdidas son medibles, acumulativas y, en muchos casos, irreversibles.

Erosionan la resiliencia biológica de un mar semicerrado que ya está sometido a la carga de la contaminación crónica del transporte marítimo, las descargas de desalinizadoras, el aumento de la temperatura de las aguas y los vertidos industriales.

En el Golfo Pérsico, donde la biodiversidad marina sobrevive dentro de márgenes ambientales excepcionalmente estrechos, un nuevo impacto petrolero no es simplemente una mancha temporal en la costa, advierten los expertos.

Es una resta al futuro reproductivo del propio ecosistema marino. Por ahora, Shidvar permanece oscurecida en la línea de costa.

Bajo esa capa negra yacen nidos, arrecifes y zonas de alimentación cuyo destino solo se conocerá plenamente una vez finalice la temporada de reproducción.

Los científicos pueden necesitar meses para determinar cuántas eclosiones de tortugas han fracasado, cuántas colonias de aves se han dispersado y si la plataforma coralina podrá recuperarse de la exposición a los hidrocarburos.

Pero una conclusión ya es inevitable: cuando los ataques estadounidenses-israelíes destruyen infraestructura petrolera civil en uno de los corredores ecológicos más frágiles del Golfo Pérsico, la guerra no termina cuando cesan las explosiones.

Continúa en la arena, en las aguas poco profundas y en la marea contaminada que sigue avanzando mucho después de que el humo se haya disipado.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV