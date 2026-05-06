Irán derriba un microdrón de espionaje en el Golfo Pérsico.

El sistema de defensa aérea de Irán ha interceptado y derribado un microdrón de espionaje hostil en el Golfo Pérsico, en el sur del país.

Las defensas antiaéreas del país han activado a la 01:22 hora local de la madrugada de este miércoles al detectar aeronaves no tripuladas y microdrones de espionaje hostiles sobrevolando las islas de Ormuz y Qeshm, según ha informado la agencia semioficial de noticias iraní Tasnim.

El informe indica que las defensas antiaéreas lograron repeler con éxito la incursión de los aparatos en el cielo del país.

🎥 💥 El sistema de defensa aérea de Irán ha interceptado y derribado un microdrón de espionaje hostil en el Golfo Pérsico, en el sur del país. pic.twitter.com/fW9MOqK2yw — HispanTV (@Nexo_Latino) May 6, 2026

Asimismo, un vídeo d divulgado por Tasnim ha captado el derribo de un microdrón de espionaje hostil tras ser impactado por misiles iraníes.

El incidente ha tenido lugar en un contexto de tensiones en el estrecho de Ormuz, un esencial paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el mar de Omán, y está interrumpido por Irán desde el inicio de la guerra impuesta por Estados Unidos e Israel al país, a finales de febrero.

Washington a su vez impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes en Ormuz desde mediados de abril en un intento de estrangular la economía iraní. El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó además a su Armada reabrir por fuerza el estrecho, pero suspendió la misión el otro día después de que sus buques enfrentaran disparos de advertencia desde Irán.

Pese al alto el fuego frágil que rige desde el pasado 8 de abril, las Fuerzas Armadas iraníes han dicho estar en plena situación de alerta para responder a cualquier nueva agresión o acto hostiles de enemigos al país.

Las autoridades del país han advertido que cualquier intento de tránsito de buques militares o comerciales estadounidenses o de sus aliados sin coordinación con las autoridades iraníes será enfrentado con acción rápida y decisiva.

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