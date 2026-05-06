“Proyecto Libertad” perece en 48 horas mientras Trump se retira ante la disuasión asimétrica de Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, detiene “Proyecto Libertad” solo 48 horas después de lanzarla, en un giro dramático y predecible en el estrecho de Ormuz.

Por la Mesa de Análisis Estratégico de Press TV

En un giro dramático y, a todas luces, predecible, Trump anunció temprano el miércoles la suspensión inmediata del “Proyecto Libertad”, la ofensiva naval de alto riesgo lanzada hace 48 horas con el objetivo declarado de forzar la apertura del estrecho de Ormuz.

Esto no constituye una pausa táctica aislada, como desea que el mundo crea, sino la tercera retirada estratégica de Estados Unidos en menos de un mes: una secuencia de capitulaciones que revela un cambio profundo e irreversible en el equilibrio de poder en el Golfo Pérsico.

La primera retirada fue el alto el fuego tras la devastadora guerra a gran escala de 40 días contra Irán, en la que la maquinaria bélica estadounidense-israelí no logró alcanzar ni un solo objetivo estratégico.

La segunda retirada fue la extensión unilateral de ese alto el fuego tras la primera ronda de negociaciones en Islamabad. La tercera, y más reveladora, es la suspensión de una operación cuya continuidad inevitablemente habría reavivado la represalia total de Irán.

En esencia, esta decisión expone una verdad singular e innegable: Trump se dio cuenta, aunque tardíamente, de que no tiene cartas, opciones viables ni coalición alguna, y carece de apetito por un enfrentamiento catastrófico que cuestione la soberanía legal de Irán sobre esta vía estratégica.

El abandono silencioso del llamado “Proyecto Libertad” no constituye un giro estratégico, sino una derrota aplastante. Marca un nuevo fracaso para la maquinaria bélica estadounidense, apenas tras la guerra de 40 días impuesta a la República Islámica, y confirma que la era de la intimidación naval unilateral de Estados Unidos en el Golfo Pérsico ha llegado efectivamente a su fin.

La respuesta inmediata y decisiva de Irán

La suspensión del llamado “Proyecto Libertad” no nació de la buena voluntad estadounidense, sino de la disuasión militar iraní cruda, inmediata y abrumadora.

Horas después de su inicio, hace 48 horas, las fuerzas armadas iraníes ofrecieron una respuesta tan calculada como letal en su mensaje. Se dirigieron disparos de advertencia serios directamente a buques estadounidenses, un nivel de confrontación directa que Washington históricamente ha buscado evitar.

Además, el ataque a un buque surcoreano que violó las nuevas normas marítimas definidas por la República Islámica sirvió como una señal inequívoca: Irán hará cumplir sus derechos soberanos mediante acción cinética. Finalmente, un ultimátum claro y serio emitido a los Emiratos Árabes Unidos destruyó cualquier ilusión de que la guerra pudiera limitarse a aguas internacionales.

Irán demostró que no se acobardará bajo la sombra del poder aéreo estadounidense. Está completamente preparado para un enfrentamiento decisivo, e incluso, en cierto modo, lo invita. El mensaje fue inconfundible: Irán no solo defenderá el estrecho de Ormuz, sino que perseguirá a los agresores dentro de él.

La velocidad y la severidad de esta respuesta obligaron a los halcones de guerra del Pentágono a adoptar una postura defensiva, demostrando que el umbral para la represalia iraní es mucho más bajo —y mucho más peligroso— de lo que Washington había anticipado.

Quizá la maniobra más ingeniosa fue la expansión asimétrica repentina de la geografía del conflicto. La extensión de la definición del estrecho de Ormuz para abarcar todo el territorio de los Emiratos Árabes Unidos, designando específicamente el puerto de Fuyaira dentro de los límites operativos del estrecho, se considera un golpe maestro de redefinición estratégica.

Para Estados Unidos y sus aliados, esto ha sido un shock inesperado. El puerto de Fuyaira, ubicado en el Golfo de Omán, fuera del estrecho cuello de botella del estrecho de Ormuz, había sido considerado un refugio seguro. Pero la dinámica ha cambiado ahora.

La impotencia de la intimidación estadounidense

Las 48 horas del condenado “Proyecto Libertad” dejaron al descubierto una realidad estratégica crítica: Estados Unidos ha perdido por completo su capacidad de intimidar a Irán. La avalancha de amenazas que emanó de Washington —advertencias de “fuerza sin igual” y “consecuencias severas”— llegó a Teherán con el peso de un cartucho disparado.

Para las fuerzas armadas iraníes, las amenazas estadounidenses, independientemente de su grandeza hiperbólica, ya no constituyen información procesable ni ejecución efectiva. Ahora se entienden como poco más que operaciones psicológicas y teatro mediático.

Con esta suspensión prematura, Estados Unidos confesó implícitamente que aún teme el riesgo de reingresar en una guerra con Irán, particularmente tras la angustiante experiencia de la guerra de 40 días.

Este miedo no es abstracto, sino que está arraigado en la memoria traumática de los mortales ataques iraníes contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados durante esos 40 días, impactos cuyo alcance e intensidad completos permanecen deliberadamente ocultos por el Pentágono.

El tejido cicatricial psicológico de esos enfrentamientos es tan profundo que Washington se ha visto obligado a abandonar todas sus reclamaciones previas sobre la operación “Furia Épica”. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que la operación había concluido —sin resultados concretos.

Esa campaña está efectivamente terminada. Estados Unidos ha declarado, a través de sus acciones, que no arriesgará un intercambio militar convencional con un Irán que ha demostrado estar dispuesto a derramar sangre. La credibilidad de las amenazas militares estadounidenses se ha evaporado esencialmente.

El intermediario pakistaní – Un pretexto para la rendición

Quizá el detalle más humillante de este episodio sea la razón oficial ofrecida para la suspensión de la ofensiva de 48 horas. Según la propia publicación en redes sociales de Trump, la decisión de detener el “Proyecto Libertad” se tomó en respuesta a una solicitud del jefe del ejército de Pakistán.

Piénselo bien. Una autoproclamada “superpotencia”, poseedora de la marina más grande y tecnológicamente avanzada de la historia, abandona una operación militar prestigiosa —presentada como vital para la seguridad energética global— a instancias de un comandante militar extranjero.

Este pretexto transparente revela dos verdades profundas. Primero, Estados Unidos se encuentra en un estado de urgente, casi frenética, necesidad de negociar con Irán. Como quedó evidente durante el reciente viaje del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, a Pakistán, los estadounidenses no solo están abiertos al diálogo, sino que cuentan los momentos para reanudarlo.

Segundo, la administración Trump está dispuesta a aprovechar la más mínima solicitud de cualquier intermediario —incluso de un general pakistaní tan periférico— para fabricar una vía de escape de una escalada desastrosa.

El afán por una salida diplomática es directamente proporcional al miedo a la guerra. Estados Unidos retrocede no por generosidad, sino por temor a la alternativa.

La superpotencia solitaria – Sin coalición para la guerra

En esencia, el fracaso del “Proyecto Libertad” se selló mucho antes de que se disparara el primer tiro de advertencia. Se selló cuando Estados Unidos descubrió que estaba completamente solo y acorralado.

Las compañías navieras, columna vertebral del comercio global, ignoraron la propuesta estadounidense. Las aseguradoras, árbitros del riesgo, se negaron a respaldar buques que navegaran bajo bandera estadounidense en la zona conflictiva. Los aliados regionales clave, temerosos de represalias iraníes en su propio territorio e infraestructura económica, se distanciaron de la ofensiva estadounidense.

El Imperio estadounidense ya no es capaz de formar una coalición para abrir el estrecho de Ormuz. Su planificación de escenarios ha degenerado en fantasías solitarias. Esta soledad no es un tropiezo diplomático temporal, sino una realidad estructural.

Las mayores armadas y flotas comerciales del mundo han observado las respuestas anteriores de Irán y han concluido que el costo de alinearse con Washington supera cualquier beneficio concebible. Trump se encuentra al mando de una flota de uno.

La encrucijada triple: las elecciones imposibles de Trump

Ahora, tras esta tercera y más reciente retirada —la más humillante—, Trump se encuentra en una encrucijada triple muy peligrosa. Cada camino está lleno de espinas. Puede optar por continuar la guerra, una opción prácticamente imposible dado la falta de apoyo de la coalición y la certeza de la represalia asimétrica iraní.

Puede optar por aceptar los principios de Irán para poner fin a la guerra, una opción que representaría una rendición estratégica total. O puede decidir continuar el bloqueo naval y esperar resultados.

El bloqueo es una apuesta particularmente ambigua para Trump. Por un lado, necesita urgentemente tiempo para estabilizar los mercados energéticos globales antes de la próxima reunión con el presidente chino, Xi Jinping, y las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

La volatilidad de los precios del petróleo es un enemigo político que no puede permitirse. Por otro lado, es totalmente incierto —y prácticamente imposible— que continuar el bloqueo obligue a Irán a someterse. Toda la evidencia de los últimos dos meses sugiere lo contrario: el bloqueo está fortaleciendo la determinación de Irán, no debilitándola. Trump está atrapado en un ciclo donde la inacción perjudica su agenda doméstica y la acción garantiza una guerra más amplia. No tiene buenas opciones porque no posee cartas que jugar.

Negociaciones para poner fin a la guerra: los principios no negociables de Irán

Con el intercambio de borradores de principios ya en marcha, bajo la mediación pakistaní, es esencial aclarar las condiciones fundamentales y evidentes que Irán ha establecido para poner fin a la guerra. Estos no son puntos de negociación, sino realidades estructurales de un nuevo orden en el Golfo Pérsico.

Soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz: La gestión por parte de Irán de esta vía estratégica, incluso después de la guerra, es permanente. No se trata de medidas temporales de guerra. Irán debe garantizar su propia seguridad en el Golfo Pérsico, un derecho que incluye la obtención de compensación material por el tránsito de buques.

Las guerras recientes han demostrado que el estrecho se ha utilizado para equipar y fortalecer al enemigo de Irán. Por ello, hacer cumplir las normas iraníes constituye un acto natural de defensa propia. Además, una soberanía efectiva sobre el estrecho puede anular los efectos de las sanciones.

El estrecho no es una ficha de negociación, sino un derecho innegable de la nación iraní. Como ha aclarado el Líder de la Revolución Islámica, la nueva gestión iraní de esta vía estratégica es permanente e innegociable. No habrá retorno al statu quo anterior a la guerra.

Retiro de las fuerzas estadounidenses: La retirada completa de las fuerzas militares estadounidenses de la región del Golfo Pérsico es un requisito definitivo. Como agresor y perpetrador de una guerra no provocada y devastadora contra Irán, la presencia de Estados Unidos es el único obstáculo restante para la paz.

Mientras estas fuerzas permanezcan en la región, la sombra de la guerra persistirá.

Reparaciones por daños: Los daños sufridos por Irán durante la tercera guerra impuesta, y previamente en la guerra de 12 días, representan un derecho innegable de la nación iraní. Cada ciudadano iraní ha sido perjudicado por la agresión estadounidense. Cualquier incumplimiento de esta condición es inaceptable.

Inclusión del Frente de Resistencia: Los términos para poner fin a la guerra en curso deben incluir a los aliados de Irán en el frente de resistencia, especialmente en Líbano. Esto no anula el derecho a la resistencia legítima contra la ocupación; más bien codifica la realidad de que la arquitectura de seguridad de Irán es regional. Cualquier paz que ignore a los socios de Irán no es paz.

Negociación desde la posición de victoria: la doctrina posbélica de Irán

El colapso del llamado “Proyecto Libertad” cierra efectivamente el capítulo militar. Lo que se abre ahora es el capítulo diplomático, pero únicamente bajo los términos de Irán. Tal como establece la nueva doctrina, la negociación no tiene valor intrínseco. Solo importan los objetivos alcanzables.

Primero, la negociación solo es aceptable si previene la repetición de una nueva guerra de agresión, no si la provoca. Tras repetidas traiciones estadounidenses, Irán no aceptará conversaciones que simplemente retrasen la próxima guerra. El estándar es absoluto y claro: paz duradera o nada.

Segundo, Irán negocia desde la posición de la parte vencedora en la tercera guerra a gran escala impuesta. El objetivo no es restaurar el statu quo anterior a la guerra, sino asegurar concesiones adicionales no obtenidas previamente, lo que incluye la plena soberanía sobre el estrecho de Ormuz, la expulsión de todas las fuerzas estadounidenses de la región y la protección del frente de resistencia.

Tercero, las reparaciones no son una concesión, sino un derecho básico e inviolable. El agresor debe pagar por los daños de la guerra impuesta. Esto es innegociable.

Cuarto, cualquier concesión en cualquier ámbito está prohibida. El enemigo ha sido derrotado en todos los frentes. Conceder lo que el enemigo no logró obtener en el campo de batalla —ya sea en la guerra de 40 días o en la de 12 días anterior— equivaldría a validar su agresión.

Los derechos inalienables de Irán, incluidas sus capacidades nucleares y de defensa, están completamente fuera de discusión.

Quinto, las concesiones garantizan futuras guerras. Si Estados Unidos aprende que puede obtener mediante negociaciones lo que no pudo tomar por la fuerza, lanzará otra guerra. Cada retroceso frente a un derecho iraní es luz verde para la próxima catástrofe: más mártires, más desastres como la masacre en la escuela de Minab.

Sexto, la negociación actual debe alcanzar el 100 % de sus objetivos. Sin la realización completa de las metas de Irán, no habrá más negociaciones de ningún tipo. No habrá acuerdos por fases, marcos interinos ni conversaciones interminables sin resultados.