CGRI: Con las amenazas neutralizadas, se garantizará un tránsito estable por el estrecho de Hormuz

El Cuerpo de Guardianes de Irán ha afirmado que permitirá un tránsito “seguro y estable” por el estrecho de Hormuz “con las amenazas del agresor neutralizadas”.

La Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha anunciado este miércoles que el tránsito a través del estrecho de Ormuz se volverá gradualmente seguro y estable a medida que la situación de seguridad en el Golfo Pérsico mejore, “con las amenazas del agresor neutralizadas”.

La Armada del CGRI ha señalado en una publicación en su cuenta de X que había observado un buen nivel de cumplimiento de sus normativas por parte de las compañías navieras y del personal que busca transitar por el estrecho de Hormuz.

Ha agregado que Irán permitiría la reanudación del tránsito por esta vía estratégica, responsable de una quinta parte de la demanda mundial de petróleo, ahora que las amenazas de Estados Unidos y del régimen israelí contra Irán están disminuyendo.

“Agradecemos a los capitanes y armadores del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán por cumplir con las regulaciones iraníes del estrecho de Hormuz y contribuir a la seguridad marítima regional. Con las amenazas del agresor neutralizadas y la implementación de nuevos protocolos, se garantizará un paso seguro y estable a través del EHo [Estrecho de Hormuz]”, reza la publicación.

Esto se produjo apenas dos días después de que Irán se viera obligado a disparar misiles y desplegar drones para advertir a buques de guerra estadounidenses que intentaban acercarse al estrecho de Hormuz, en un intento de quebrantar el control del país sobre la vía marítima.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró más temprano el miércoles que había abandonado un plan recién anunciado para obligar a Irán a abrir el estrecho.

Irán ha restringido el paso por Hormuz desde los primeros días de la agresión estadounidense-israelí contra su territorio a comienzos de marzo, manteniendo dichas restricciones mientras Estados Unidos e Israel continuaban violando los términos de un alto el fuego, anunciado más de un mes después para detener la agresión.

Fuentes dijeron a Press TV el martes que Irán estaba implementando un nuevo mecanismo que permitiría a los buques transitar por corredores designados en el estrecho de Hormuz.

Esto se produce en medio de informes que indican que Irán y Estados Unidos se acercan a un acuerdo que permitiría un fin permanente de la agresión y un alivio de las restricciones iraníes al tránsito por Hormuz.

hnb