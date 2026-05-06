Irán: No hubo reducción en la producción de crudo durante la guerra

El ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, destacó la continuación ininterrumpida de la producción y exportación de crudo durante los 40 días de guerra.

Al margen de una reunión sostenida el miércoles con representantes de la Comisión de Energía del Parlamento de Irán, Mohsen Paknejad, afirmó que “prácticamente no tuvimos ninguna reducción en la producción de crudo durante todos los días de la guerra, y nuestras exportaciones continuaron siendo satisfactorias, sin que se presentaran serios problemas al respecto”.

Asimismo, puso de relieve el desempeño de la industria petrolera durante los 40 días de la guerra estadounidense-israelí (iniciada el 28 de febrero) contra el país persa.

“Este brillante desempeño, avalado por testimonios tanto públicos como privados, ha estado al servicio del pueblo. El objetivo era garantizar que la población no sufriera ningún problema y que no hubiera interrupciones en los servicios de la industria petrolera, desde el sector de exploración y producción de crudo hasta el sector de transporte y distribución de combustible, y, gracias a Dios, esto se logró de manera satisfactoria”, remarcó.

Paknejad también se refirió a los daños causados ​​a algunas instalaciones petroleras y anunció el rápido proceso de su reconstrucción. “Durante la guerra de 40 días, sufrimos daños y nuestras instalaciones fueron atacadas por el enemigo estadounidense-sionista, y su reconstrucción se puso en la agenda en el menor tiempo posible, y hasta el día de hoy, se ha llevado a cabo un buen proceso para reparar estos daños dentro de un plazo específico y continuar brindando servicios como antes”.

La agresión estadounidense-israelí contra Irán comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos que asesinaron a altos funcionarios y comandantes iraníes, incluido el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Las fuerzas armadas iraníes respondieron con operaciones diarias de misiles y drones dirigidas a ubicaciones en los territorios ocupados por Israel, así como a bases y activos militares estadounidenses en toda la región.

Además, Irán se vengó de los ataques cerrando el estrecho de Ormuz, lo que provocó un aumento significativo en los precios del petróleo y sus derivados.

En los últimos días, Washington ha intensificado su aventurerismo en el Golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz, donde la presencia militar estadounidense continúa amenazando la estabilidad regional y las rutas energéticas internacionales.

Irán ha advertido en múltiples ocasiones a los buques de guerra estadounidenses sobre la proximidad a esta vía estratégica, mientras que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) mantiene un control firme y exhibe sus capacidades asimétricas avanzadas mediante ejercicios regulares de misiles y drones.

ncl