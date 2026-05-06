Irán apuesta por diplomacia con sus derechos para el fin de la guerra

El presidente de Irán destacó la disposición de Teherán a usar la diplomacia para el fin definitivo de la guerra, pero garantizando los derechos de la nación iraní.

En una conversación telefónica mantenida este miércoles, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian y su homólgo de Francia, Emmanuel Macron, han analizado la situación estratégica en la región, en particular la cuestión del estrecho de Ormuz, así como los avances de un acuerdo de alto el fuego temporal y las negociaciones en curso entre Irán y Estados Unidos.

“El gobierno de la República Islámica de Irán, dentro del marco del derecho internacional, está dispuesto a seguir seriamente vías diplomáticas para poner fin a la guerra, al tiempo que enfatiza la defensa de los derechos de la nación iraní”, ha afirmado Pezeshkian.

Sin embargo el jefe del Gobierno iraní ha señalado que el comportamiento de EE.UU. ha desviado la diplomacia hacia amenazas, presión y sanciones. “Toda negociación efectiva requiere el fin de la guerra y garantías para que no se repitan las acciones hostiles”, ha remarcado Pezeshkian.

En la situación actual, las exigencias excesivas, las declaraciones amenazantes y el incumplimiento de los marcos necesarios por parte de Estados Unidos han generado complicaciones adicionales en el proceso diplomático.

Asimismo, se ha referido a la profunda desconfianza de Teherán hacia la Casa Blanca, debido a los constantes actos de agresión de Washington durante las negociaciones.

“Esta desconfianza es consecuencia de los actos hostiles por parte del lado estadounidense, los más recientes fueron dos ataques a nuestro país durante las negociaciones, que constituyeron, en efecto, una puñalada por la espalda”, ha destacado.

En efecto, la coalición estadounidense-israelí lanzó en junio de 2025 y en febrero de este año ataques contra Irán en momentos en que Teherán y Washington mantenían negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones.

En respuesta, Teherán ejerció su derecho a la defensa y lanzó masivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses y objetivos israelíes, lo que obligó a los agresores a aceptar un alto el fuego en ambos casos, el primero, tras doce días de confrontación el 24 de junio del año pasado, y este, tras cuarenta días, el 8 de abril.





En otra parte de esta conversación, y al explicar experiencias de negociación previas, el presidente iraní, refiriéndose a la reiterada obstrucción de los estadounidenses en todos los procesos de negociación, ha recordado que “durante las negociaciones bilaterales entre Irán y Francia en Nueva York, a pesar de haberse alcanzado acuerdos en ese momento, fue Estados Unidos quien obstaculizó el progreso del proceso. Lamentablemente, en lugar de adoptar una postura crítica ante este comportamiento, los países europeos también ejercieron presiones indirectas sobre Irán mediante la imposición de sanciones y desviaron el rumbo de la diplomacia de la interacción constructiva a la presión, las amenazas y las sanciones; mientras que la República Islámica de Irán había iniciado este proceso con buenas intenciones”.

Ha recalcado que Irán siempre ha actuado con honestidad en sus relaciones con Europa, pero esta actitud no ha sido correspondida.

Pezeshkian y Macron también han intercambiado opiniones sobre la situación en el estrecho de Ormuz, cuyo paso está bajo un mecanismo establecido por Irán, que incluye el permiso y la coordinación previos con las autoridades persas.

Respecto a acciones como el bloqueo naval y el secuestro de buques iraníes por parte de Estados Unidos, Pezeshkian ha calificado estos comportamientos como ejemplos de violación del derecho internacional, perturbación del comercio mundial e incluso una forma de piratería, que ha sido aprobada y aplacada por funcionarios estadounidenses.

En este sentido, ha puesto de relieve que cualquier negociación para la apertura total del estrecho de Ormuz requiere el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.

La conversación telefónica también ha tenido abordó el acuerdo de alto el fuego inicial y los esfuerzos de mediación liderados por Pakistán.

Francia ha sido uno de los países europeos que ha mantenido canales diplomáticos con Teherán durante toda la guerra, y Macron ya había conversado con Pezeshkian en marzo.

Irán informó el miércoles que una propuesta estadounidense, transmitida a través de la mediación pakistaní, sigue siendo objeto de revisión, y que Teherán trasladará su respuesta a Pakistán una vez finalizado dicho proceso.

Por otro lado, la agencia de noticias Tasnim, citando a una fuente informada, señaló que Teherán aún no ha respondido formalmente a la propuesta, debido a que algunas de sus disposiciones son consideradas inaceptables.

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