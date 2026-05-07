Jefe del Parlamento de Irán denuncia noticias falsas de Axios

El presidente del Parlamento iraní ha denunciado la campaña de desinformación en EE.UU. tras su fracaso en intentar abrir el estrecho de Ormuz.

Mohammad Baqer Qalibaf, en reacción a las noticias falsas del medio digital estadounidense Axios sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, calificó estas informaciones como parte de una operación psicológica de la parte estadounidense tras su derrota en operaciones militares en el estrecho de Ormuz.

“La operación ‘camaradas, confíen en mí’ fracasó; ahora han vuelto a la táctica habitual de publicar noticias falsas de Axios”, publicó este miércoles Qalibaf en su cuenta de X.

Qalibaf se refirió a Axios, a principal fuente de noticias falsas de la Casa Blanca, como “Fauxsious”, término inspirado en la palabra francesa faux, que significa falso, imitación o artificial y se utiliza frecuentemente en inglés.

🔴El presidente del Parlamento iraní, en reacción a las noticias falsas de Axios sobre las negociaciones, las calificó como parte de una operación psicológica de EEUU tras su contundente fracaso en la operación militar en el estrecho de Ormuz. pic.twitter.com/FthBhohBwE — HispanTV (@Nexo_Latino) May 6, 2026

El lunes, Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses intentar romper el control iraní sobre el estrecho de Ormuz y forzar el paso de buques comerciales, lo que escaló aún más las tensiones y dio lugar a disparos de advertencia de Irán a buques estadounidenses. Más tarde, el magnate republicano se retractó de su plan para reabrir la vía marítima.

Mientras, Axios reporta que el liderazgo iraní está dividido, versión también rechazada por Teherán, y que la Casa Blanca está cerca de alcanzar un acuerdo con Irán con base en un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra. Irán aún no ha confirmado ningún avance en las negociaciones.

Al respecto, un alto representante en el Parlamento iraní rechazó un informe del portal estadounidense Axios sobre un inminente acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto y aseguró que el supuesto memorando divulgado por el medio es “una lista de deseos estadounidenses más que una realidad”.

“El texto de Axios es una lista de deseos estadounidenses más que una realidad. Los estadounidenses no obtendrán en una guerra perdida lo que no consiguieron en negociaciones cara a cara”, aseguró en la red social X el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezai.

Irán informó el miércoles que una propuesta estadounidense, transmitida a través de la mediación pakistaní, sigue siendo objeto de revisión, y que Teherán trasladará su respuesta a Pakistán una vez finalizado dicho proceso.

Por otro lado, la agencia de noticias Tasnim, citando a una fuente informada, señaló que Teherán aún no ha respondido formalmente a la propuesta, debido a que algunas de sus disposiciones son consideradas inaceptables.

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