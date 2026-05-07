Irán ofrece servicios a buques mercantes en el estrecho de Ormuz

Irán ha anunciado su preparación para brindar diversos servicios a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz, zona que se mantiene bajo doble bloqueo.

En un comunicado, recogido este jueves en medios iraníes, la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán, se ha dirigido a los comandantes de los buques mercantes presentes en el estrecho de Ormuz y las aguas del Golfo Pérsico para expresarles “la plena disponibilidad de los puertos del país para brindar servicios marítimos generales, asistencia técnica y servicios sanitarios y médicos”.

La entidad pone de relieve que la medida tiene como objetivo mantener la seguridad de los marineros, mejorar la navegabilidad de los buques y garantizar el bienestar de las tripulaciones.

Según este comunicado, todos los buques que naveguen en aguas de la región, especialmente aquellos con base en aguas territoriales y fondeaderos iraníes, podrán beneficiarse de servicios como el suministro de provisiones, combustible, servicios médicos y sanitarios, así como de los artículos autorizados necesarios para reparaciones, en caso de ser precisos.

La Organización de Puertos y Asuntos Marítimos destaca que esta medida se enmarca dentro de las responsabilidades soberanas de la República Islámica de Irán en materia de seguridad marítima y prestación de servicios portuarios y marítimos, y refleja la plena disposición de los puertos del país para apoyar la navegación segura y sostenible de buques mercantes en uno de los pasos estratégicos más importantes del mundo.

Agrega que este comunicado se difundirá a través de las redes de comunicación marítima y los sistemas VHF de la región, tres veces al día durante tres días consecutivos.

Tras la agresión estadounidense-israelí iniciada el 28 de febrero, Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, provocando un terremoto en las economías occidentales, por la subida estrepitosa del precio del combustible. Luego de que Trump se viera obligado a pedir un alto el fuego, Teherán abrió la vía vital, pero volvió a cerrarla por la violación de la tregua, al imponer Washington un cerco a los puertos iraníes.

El lunes, Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses intentar romper el control iraní sobre el estrecho de Ormuz y forzar el paso de buques comerciales, lo que escaló aún más las tensiones y dio lugar a disparos de advertencia de Irán a buques estadounidenses. Más tarde, el magnate republicano se retractó de su plan para reabrir la vía marítima.

Las autoridades iraníes han dejado claro que no abrirán Ormuz mientras la parte estadounidense mantenga su bloqueo ilegal.

ncl