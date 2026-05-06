Asesor iraní: EEUU no puede huir de la región con un simple espectáculo

El general de división iraní Mohsen Rezai subrayó que Teherán no permitirá que Washington salga de la crisis que ha creado en la región sin asumir las consecuencias.

Rezai, asesor del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, ha sostenido una entrevista con la cadena Al Mayadeen —publicada este miércoles— sobre los últimos acontecimientos en la región y las tensiones con Estados Unidos.

“Los estadounidenses pretendían asegurar la victoria y luego retirarse, pero han llegado a un punto muerto y ya no pueden retroceder”, ha enfatizado el militar persa.

Rezai, excomandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), ha señalado que, antes de las negociaciones y de cualquier condición previa, EE.UU. debe “reconocer las pérdidas iraníes y liberar los fondos iraníes acumulados, además de que se han añadido otras condiciones”.

“Aquí estamos en un escenario de guerra y debemos llegar al resultado final en nuestro trato con los estadounidenses y cosechar nuestros logros de esta guerra. […] Deben compensarnos por las pérdidas que hemos sufrido, y sin duda obtendremos nuestros derechos y nuestras indemnizaciones”, ha asegurado.

Por tanto, Estados Unidos debe compensar los daños infligidos a Irán y, de hecho, Teherán “sin duda exigirá sus derechos y compensaciones”, ha recalcado.

A su juicio, “en la situación actual, Estados Unidos, al plantear el tema de la reapertura del estrecho de Ormuz, quiere llevar a cabo ‘una acción meramente escenificada’ y luego retirarse de la región, pero Irán no lo permitirá”, ha advertido.

🎙 Velayati a Trump: Ormuz no es Hollywood



Ali Akbar Velayati, asesor principal del Líder de la Revolución Islámica de Irán, lanzó una dura advertencia a Donald Trump sobre las amenazas estadounidenses relacionadas con el estrecho de Ormuz. pic.twitter.com/gW0MGT4RaZ — HispanTV (@Nexo_Latino) May 5, 2026

Ha detallado que la mayor parte del estrecho de Ormuz se encuentra bajo la esfera de control de Irán y ha advertido que Teherán no permitirá que vuelva a ser utilizado en su contra. “Este estrecho tiene cuatro lados, tres bajo control iraní y uno bajo control omaní, por lo que puede decirse que atraviesa territorio iraní”, ha sostenido.

“Nuestro principal objetivo en el estrecho de Ormuz es garantizar la seguridad de Irán y de toda la región del Golfo Pérsico”, ha asegurado, reiterando que cualquier pérdida de control podría exponer al país persa a nuevas amenazas.

Rezai ha hecho estas declaraciones en un contexto de crecientes tensiones en torno al transporte energético global en la región del Golfo Pérsico como consecuencia de la guerra de agresión lanzada desde finales de febrero por EE.UU. e Israel contra Irán, actualmente en tregua.

La República Islámica ejerce control total sobre el estrecho de Ormuz desde los primeros días del conflicto, permitiendo únicamente el paso de buques no hostiles que cumplan plenamente con los protocolos de seguridad anunciados por las fuerzas armadas iraníes. Teherán asegura que no reabrirá el cuello de botella comercial mientras Washington no levante el asedio a los puertos iraníes, impuesto desde el 13 de abril.

El lunes, el presidente Donald Trump ordenó a sus fuerzas armadas intentar romper el control iraní sobre Ormuz y forzar el paso de buques comerciales, lo que escaló aún más las tensiones y dio lugar al disparo de advertencia de Irán a buques estadounidenses. Más tarde, el magnate republicano se retractó de su plan para reabrir Ormuz, alegando dar una oportunidad a las negociaciones.

Este miércoles, el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, ha advertido que Washington podría intentar utilizar las negociaciones como una herramienta de engaño.

Entretanto, Irán ha dicho está revisando la propuesta estadounidense,y que trasladará su respuesta a Pakistán una vez finalizado dicho proceso.

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