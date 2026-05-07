CGRI: Cualquier ataque será enfrentado con estrategia superior

Un mando naval del Cuerpo de Guardianes advirtió a los adversarios sobre la escala y modo impredecibles de la respuesta de Irán ante cualquier agresión futura.

El adjunto político de las Fuerzas Armadas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, Mohammad Akbarzadeh, señaló que “cualquier posible ataque se enfrentará a una estrategia que superará los cálculos del enemigo”.

Akbarzadeh recordó que Washington ha fracasado a la hora de conseguir cualquiera de sus objetivos declarados en la guerra contra Irán, sea derrocar su Gobierno, apoderarse de su uranio enriquecido o asumir el control del estratégico estrecho de Ormuz.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron una guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero, con el asesinato del Líder de la Revolución Islámica de Irá. Sin embargo, este proyecto destinado a perjudicar al estamento islámico se vio contrarrestado por el nombramiento de Seyed Moytaba Jamenei, como sucesor del ayatolá Seyed Ali Jamenei..

En un movimiento que sacudió los mercados energéticos globales, la República Islámica cerró el estrecho de Ormuz a enemigos y aliados, y luego desplegó controles mucho más estrictos sobre la vía marítima tras el mantenimiento del bloqueo naval ilegal impuesto por Washington.

El lunes, Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses intentar romper el control iraní sobre el estrecho de Ormuz y forzar el paso de buques comerciales, lo que escaló aún más las tensiones y dio lugar a disparos de advertencia de Irán a buques estadounidenses. Más tarde, el magnate republicano se retractó de su plan para reabrir la vía marítima.

Irán descartó volver a la mesa de negociaciones mientras el bloqueo no fuera levantado. Más temprano, este miércoles, y en medio de la resistencia continua de la República Islámica, el presidente de EE.UU., Donald Trump,anunció que “ponía en pausa” su denominado “Proyecto Libertad”, un plan muy publicitado supuestamente destinado a reabrir el estrecho por la fuerza.



“En la mesa de negociaciones, Trump se encontró con una respuesta contundente de Irán y se vio obligado a retirar el ‘Proyecto Libertad’ en el estrecho de Ormuz en 48 horas”, afirmó Akbarzadeh.

También elogió a la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) por hacer cumplir de manera firme las nuevas normas de tránsito de la República Islámica, señalando que “con un nuevo plan operativo, la Armada del IRGC ha demostrado que Irán mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz”.

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