Soberanía de Irán sobre cables del estrecho de Ormuz remodelaría gobernanza global de Internet

La soberanía iraní sobre cables submarinos en el estrecho de Ormuz podría cambiar la economía digital y la regulación global de Internet.

Por: Yousef Ramazani

A raíz de la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán y de la posterior piratería y bandolerismo marítimo, se informa que la República Islámica se está moviendo para afirmar sus derechos soberanos largamente dormidos sobre los cables de internet submarinos que atraviesan las aguas del estrecho de Ormuz.

Esta reorientación estratégica —como confirman algunos informes— promete generar cientos de millones de dólares en ingresos anuales, al tiempo que remodela de manera fundamental la arquitectura legal y económica de la transmisión global de datos.

La agresión militar no provocada contra Irán, que cesó con un alto el fuego el 8 de abril de 2026, ha alterado de manera fundamental el cálculo estratégico en el Golfo Pérsico.

Durante los 40 días de agresión contra Irán, una dimensión previamente pasada por alto del territorio soberano del país emergió como una vulnerabilidad crítica para la economía digital global.

Bajo las aguas del estrecho de Ormuz, donde el mar territorial de Irán se extiende 12 millas náuticas y se superpone completamente con la jurisdicción omaní, sin dejar aguas internacionales, se encuentran al menos cinco importantes sistemas de cables de fibra óptica submarinos.

Estos cables transportan aproximadamente el 99 por ciento de todo el tráfico de Internet intercontinental y se estima que manejan transacciones financieras diarias por un valor de 10 billones de dólares estadounidenses.

Ahora, tras la agresión, que ocurrió en medio de las conversaciones nucleares, Irán se mueve para ejercer su plena y legal autoridad soberana sobre esta infraestructura oculta.

El plan se centra cada vez más en un modelo integral de gobernanza que incluiría requisitos de permisos, tarifas de tránsito, jurisdicción legal iraní sobre empresas tecnológicas extranjeras y control exclusivo iraní sobre las operaciones de mantenimiento y reparación de los cables.

Dimensión olvidada del estrecho de Ormuz

Durante décadas, el discurso internacional en torno al estrecho de Ormuz se centró casi exclusivamente en dimensiones tradicionales: la libertad de navegación de los petroleros, la seguridad de los flujos energéticos y el régimen legal que regula el paso de buques comerciales y militares.

Sin embargo, este enfoque limitado ignoró sistemáticamente una de las dimensiones emergentes más vitales de este corredor estratégico: la infraestructura de comunicación por fibra óptica y los cables submarinos de transmisión de datos que se encuentran en el lecho marino de las aguas territoriales iraníes.

Estos cables, que incluyen sistemas principales como FALCON (propiedad de Tata Communications de India), el sistema Puente Internacional del Golfo (GBI, por sus siglas en inglés) y el sistema TGN-Gulf, constituyen la columna vertebral de la economía digital, no solo para la región del Golfo Pérsico sino para el mundo entero.

Transportan tráfico internacional de Internet, sincronización de centros de datos en la nube, redes privadas virtuales empresariales, comunicaciones por voz sobre IP y —lo más crítico— transacciones bancarias y financieras internacionales, incluidos los mensajes SWIFT (Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales).

Cualquier interrupción de estas “autopistas de comunicación”, ya sea por desastres naturales, anclaje de barcos o acción militar, podría causar daños irreparables que ascienden a decenas o cientos de millones de dólares diarios.

Lo que hace que esta cuestión sea particularmente significativa para Irán es la realidad legal indiscutible de que el estrecho de Ormuz no es, y nunca ha sido, aguas internacionales.

La repetición cuidadosa de la frase “aguas internacionales” por parte de los medios occidentales y de los think tanks forma parte de una batalla cognitiva y legal diseñada para disminuir la soberanía legítima de la República Islámica de Irán sobre una de las vías fluviales más vitales del mundo.

Mapa del norte del océano Índico con cables submarinos.

¿Por qué el estrecho es territorio iraní?

El estatus legal del estrecho de Ormuz debe comprenderse a través de la geometría precisa del derecho marítimo internacional.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, cada Estado costero tiene derecho a determinar el ancho de su mar territorial hasta un máximo de 12 millas náuticas desde sus líneas de base.

Irán nunca ha ratificado esta convención, pero sirve como referencia para la práctica internacional. Dentro de estas 12 millas, el Estado costero ejerce soberanía absoluta sobre la columna de agua, el lecho marino, el subsuelo e incluso el espacio aéreo sobre ellas.

Esta es exactamente la misma soberanía que ejerce sobre el territorio de su capital.

La República Islámica de Irán ha determinado que el ancho de su mar territorial en el Golfo Pérsico y el mar de Omán es de 12 millas náuticas. El Reino de Omán ha adoptado exactamente el mismo procedimiento.

El estrecho de Ormuz, en su punto más estrecho entre las islas iraníes y la costa omaní, mide aproximadamente 21 millas náuticas de ancho.

Cuando Irán extiende su mar territorial 12 millas náuticas hacia el sur desde su costa norte, y Omán extiende su mar territorial 12 millas náuticas hacia el norte desde la península de Musandam, las aguas territoriales combinadas de ambos países totalizan 24 millas náuticas.

Esto supera el ancho total del estrecho en ese punto por tres millas náuticas.

El resultado es geométricamente inevitable: los mares territoriales de Irán y Omán colisionan y se superponen en el centro del estrecho de Ormuz.

No hay ni una sola gota de agua en los puntos más estrechos del estrecho ni en sus principales canales de navegación que pueda clasificarse legalmente como alta mar o incluso como zona económica exclusiva.

Cualquier buque, submarino o cable que atraviese este punto está legalmente pasando dentro de las fronteras soberanas de la República Islámica de Irán.

A esta realidad geométrica debe sumarse la fuerza aclaratoria del Artículo 34 de la Convención sobre el Derecho del Mar.

Ese artículo establece de manera definitiva que el régimen de paso por los estrechos utilizados para la navegación internacional no afecta de ninguna manera el estatus legal de las aguas que forman dichos estrechos.

Tampoco afecta el ejercicio de soberanía y jurisdicción de los Estados ribereños sobre esas aguas, su espacio aéreo, su lecho y su subsuelo.

La comunidad internacional posee únicamente el derecho de paso por estas aguas bajo las normas establecidas por Irán. Este derecho de paso se limita al movimiento rápido y continuo de barcos y aeronaves.

No se extiende a la colocación de infraestructuras fijas como cables de internet o tuberías de energía en el lecho marino.

La soberanía sobre el lecho marino, para la instalación de cables de comunicación, tuberías de energía y la realización de investigaciones, sigue siendo en su totalidad prerrogativa exclusiva de la República Islámica de Irán.

Valor de lo que transita por aguas iraníes

La importancia económica de los cables que atraviesan el estrecho de Ormuz es asombrosa.

Según datos de la base TeleGeography actualizados a enero de 2026, los principales sistemas de cables que cruzan el estrecho forman una red compleja que conecta a los países del Golfo Pérsico con la red global que se extiende a Europa, India y Asia Oriental.

Estos sistemas transportan no solo tráfico público de Internet, sino también los flujos de datos más sensibles y valiosos de la economía global.

Proveedores globales de contenido conocidos como hiperescaladores, empresas como Google, Microsoft, Amazon y Meta, utilizan estos cables de fibra óptica para conectar sus nodos locales con el núcleo de sus redes globales.

El tráfico que estas empresas transportan consiste principalmente en la sincronización de centros de datos en la nube, incluidas copias en tiempo real de bases de datos distribuidas, migraciones de máquinas virtuales, tráfico interno de interfaces de programación de aplicaciones y contenido generado por los usuarios.

En la arquitectura de la computación en la nube, mantener la estabilidad y la confiabilidad al nivel del 99,999 por ciento de tiempo de actividad, conocido como estándar de “cinco nueves”, es un requisito obligatorio en los acuerdos de nivel de servicio.

En lugar de comprar pequeñas cantidades de ancho de banda, estas empresas alquilan capacidad oscura a largo plazo o adquieren derechos irrevocables para usar cables submarinos durante períodos de 15 a 25 años, manteniendo la latencia de la red en el rango de milisegundos.

Los operadores de telecomunicaciones de nivel 1 y nivel 2, incluidos Etisalat de Emiratos Árabes Unidos, Ooredoo de Catar y Omán, la Compañía de Infraestructura de Telecomunicaciones de Irán y STC de Arabia Saudí, son responsables del transporte del tráfico internacional de Internet.

Este tráfico incluye información de enrutamiento del protocolo Border Gateway, redes privadas virtuales empresariales, tráfico de itinerancia móvil internacional y paquetes de voz basados en red.

Estos operadores son la puerta de entrada a Internet para los países de la región, recibiendo terabits por segundo de capacidad desde los cables submarinos en el estrecho de Ormuz y luego distribuyéndola a operadores más pequeños y usuarios finales.

Estos cables constituyen la columna vertebral de la economía digital de los países del Golfo Pérsico, generando una dependencia casi total de la conectividad con la red global.

De manera crítica, instituciones financieras globales y redes de distribución de contenido, incluyendo Akamai, Cloudflare y la red de mensajería financiera SWIFT, dependen de estos cables.

Los mensajes de liquidación bancaria y las transacciones de alta frecuencia requieren rutas dedicadas, cifradas, de baja latencia y con mínima variabilidad de señal.

En el comercio bursátil global, un retraso de incluso un milisegundo puede resultar en millones de dólares en pérdidas. Los cables submarinos constituyen el medio físico más seguro, rápido y confiable para transportar estas sensibles transacciones financieras intercontinentales.

Según informes analíticos de think tanks británicos y datos de transacciones de redes de pagos internacionales, incluyendo SWIFT y el Sistema Central Interbancario de Pagos en Dólares (CHIPS, por sus siglas en inglés), los cables submarinos transportan más de 10 billones de dólares estadounidenses en transacciones financieras cada día.

Esta cifra colosal representa liquidaciones bancarias, transacciones bursátiles, operaciones de divisas y todas las actividades financieras que constituyen el sustento de la economía global.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo confirma en sus informes anuales sobre la Economía Digital que más del 99 por ciento de todo el tráfico internacional de datos se transmite a través de esta red de cables.

A nivel regional, el mercado internacional de banda ancha de Asia Occidental, para el cual el estrecho de Ormuz funciona como arteria principal, tiene un valor de varios miles de millones de dólares anuales.

Este valor se deriva de la venta al por mayor de capacidad por parte de los propietarios de los cables, como FALCON, GBI y TGN-Gulf, a operadores nacionales de telecomunicaciones.

El daño causado por una interrupción o un corte total en este cuello de botella estratégico, sin embargo, es mucho mayor que los ingresos directos de este mercado.

Modelos basados en estudios de cortes de cables transatlánticos estiman que una interrupción de cinco días de los cables a través del estrecho de Ormuz podría infligir daños diarios de decenas a cientos de millones de dólares a las economías combinadas de los países del Golfo Pérsico.

Mapa del Golfo Pérsico y mares cercanos con cables submarinos

Fracaso de las alternativas

En respuesta a la afirmación de Irán sobre sus derechos soberanos, algunos analistas occidentales han sugerido que rutas o tecnologías alternativas podrían eludir el estrecho de Ormuz.

La realidad técnica, sin embargo, no ofrece ninguna alternativa rápida y confiable.

Las constelaciones de satélites de órbita baja (LEO) de próxima generación, como Starlink, ofrecen menor latencia que los cables de fibra óptica en distancias muy largas, porque los láseres en el espacio viajan a la velocidad de la luz real, mientras que la luz en las fibras de vidrio lo hace aproximadamente a dos tercios de esa velocidad.

No obstante, mientras un solo cable submarino puede transportar terabits de datos por segundo, toda una constelación satelital ofrece un ancho de banda medido en gigabits.

Los satélites aún no pueden manejar la enorme demanda de ancho de banda que requieren el entrenamiento de inteligencia artificial, la transmisión en alta definición para millones de usuarios o las copias de seguridad en la nube. Según la evaluación de expertos de la industria, son una solución boutique, no escalable para millones de usuarios.

Los corredores terrestres representan la alternativa más práctica, con cables masivos que atraviesan Irak hacia Turquía o Siria hacia el Mediterráneo.

Proyectos ambiciosos como SilkLink de Arabia Saudí y FiG de Catar están en marcha. Sin embargo, estas rutas deben atravesar regiones devastadas por la guerra, incluyendo Siria e Irak, donde guerras respaldadas por Occidente han destruido infraestructuras similares y donde milicias locales y gobiernos inestables siguen siendo capaces de apropiación, imposición de impuestos o sabotaje.

Estas no son alternativas pacíficas; simplemente cambian un conjunto de vulnerabilidades por otro. Los sistemas ópticos de espacio libre que usan láseres transmitidos por aire o vacío no constituyen una solución para el estrecho de Ormuz.

Estos sistemas son extremadamente susceptibles a interferencias meteorológicas, incluyendo la niebla y tormentas de arena comunes en el Golfo Pérsico, y tienen un alcance limitado de menos de 50 kilómetros.

El veredicto es claro: no existe una alternativa única que sea simultáneamente rápida, de alta capacidad y segura. El estrecho de Ormuz sigue siendo un cuello de botella insustituible para las comunicaciones digitales globales.

Régimen de reparación y papel esencial de Irán

El mantenimiento y reparación de los cables submarinos en el estrecho de Ormuz presenta otra dimensión de la autoridad soberana de Irán.

Según documentos técnicos y reportes de desempeño del Comité Internacional de Protección de Cables, el proceso de reparación tras un corte completo de un cable sigue una secuencia bien establecida: localización de la falla mediante reflectómetros ópticos en el dominio del tiempo, solicitud de permisos de navegación bajo el derecho internacional y envío de un barco de reparación de cables.

El proceso de despachar un barco, recuperar los dos extremos del cable del lecho marino, realizar la reconexión y devolver el cable al lecho normalmente requiere entre 7 y 30 días, dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la disponibilidad de embarcaciones de reparación.

En el estrecho de Ormuz, específicamente, el volumen excepcionalmente alto de tráfico marítimo requiere una coordinación intensiva durante las operaciones de tendido y reparación de cables.

Bajo condiciones normales y con plena cooperación de los países que ejercen soberanía sobre el estrecho, se esperaría que el proceso de reparación tome hasta 45 días.

Durante la reciente agresión conjunta de EE. UU. e Israel, sin embargo, los principales contratistas de instalación de cables, incluyendo Alcatel Submarine Networks, declararon fuerza mayor en las operaciones del Golfo Pérsico, deteniendo tanto las nuevas instalaciones como el mantenimiento de los sistemas existentes.

Se suspendieron o abandonaron proyectos de cable por valor de miles de millones de dólares, y se informó que algunos estaban completados en un 90 por ciento antes de que se detuvieran las obras.

Dado que el estrecho de Ormuz se encuentra completamente dentro de las aguas territoriales iraníes, la conclusión lógica es ineludible: las empresas usuarias cuyos cables transitan territorio soberano iraní deben celebrar contratos de reparación y mantenimiento de cables exclusivamente con empresas iraníes, específicamente compañías en las que más del 50 por ciento pertenezca a entidades iraníes y que operen íntegramente bajo las leyes de la República Islámica de Irán.

Esto no es una cuestión de elección política, sino de necesidad legal derivada del hecho indiscutible de que embarcaciones extranjeras, incluidos barcos de reparación de cables, no pueden operar en aguas territoriales iraníes sin permiso iraní.

Reparación de cables de comunicación submarinos

Reconocimiento global de la nueva realidad

Los medios internacionales han prestado atención a la iniciativa de soberanía digital de Irán. Medios indios, entre ellos ABP Live y The Economic Times, advirtieron que una porción significativa del tráfico de internet de India atraviesa el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, y que cualquier interrupción en estas rutas podría afectar los servicios en línea, la banca digital y las comunicaciones, ejerciendo presión sobre la economía digital de países como India.

El medio ruso AIA Daily informó que Irán ha transmitido de manera efectiva el mensaje de que posee acceso físico a rutas vitales de internet a nivel mundial, subrayando que al menos siete cables principales de internet atraviesan el estrecho de Ormuz y constituyen la columna vertebral del comercio electrónico, los servicios en la nube y las comunicaciones internacionales.

Medios asiáticos, como Asia Business Daily de Corea y el Asia Times en inglés, han descrito el estrecho de Ormuz como uno de los cuellos de botella más importantes del internet mundial.

Asia Times señaló que la infraestructura de datos y los cables de fibra óptica se han convertido en parte de la ecuación de disuasión en la región, advirtiendo que un ataque a estos cables podría alterar la economía global sin necesidad de disparar un solo misil, y que las guerras futuras podrían librarse en el lecho marino y sobre los cables de datos, en lugar de en los campos de batalla tradicionales.

Los medios occidentales también han reconocido esta vulnerabilidad. Reuters informó que la advertencia de Irán sobre la fragilidad de los cables submarinos ha generado preocupación, destacando que varios cables de fibra óptica importantes se encuentran en el estrecho de Ormuz, conectando países de Asia, el Golfo Pérsico y Europa, y que cualquier daño en esta zona afectaría los servicios en la nube, las comunicaciones en línea y la economía digital.

The Washington Post alertó que los cables submarinos se han convertido en una de las partes más vulnerables de la economía digital mundial, con gobiernos occidentales preocupados por que puedan ser utilizados como herramienta de presión estratégica.

El periódico francés Le Monde escribió que la agresión conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán ha sometido a la infraestructura —incluidos los cables submarinos, los centros de datos y las redes de computación en la nube— a la presión simultánea de crisis geopolíticas y de seguridad.

Boceto de un cable de comunicación submarino

Tres pasos prácticos

Con base en factores legales, técnicos y económicos, la República Islámica de Irán puede implementar tres medidas prácticas para generar cientos de millones de dólares anuales a partir de los cables de Internet del estrecho de Ormuz, ejerciendo al mismo tiempo sus plenos derechos soberanos.

Primero, todas las empresas que deseen utilizar esta infraestructura deben obtener una licencia inicial de las autoridades iraníes, y dado que esta licencia debe renovarse anualmente, dichas empresas deben pagar todos los montos pendientes de manera recurrente.

El modelo de tarifas puede inspirarse en precedentes internacionales, incluyendo el modelo egipcio basado en la prestación de servicios exclusivos, el modelo singapurense basado en la formulación de políticas y licencias administrativas, el modelo burocrático indonesio basado en permisos y corredores, y el modelo ruso basado en control estratégico y participación estatal.

Egipto, por ejemplo, obtiene entre 250 y 400 millones de dólares estadounidenses anuales solo por infraestructura de cables submarinos, representando entre el 15 y 20 por ciento de los ingresos operativos totales de la Empresa de Telecomunicaciones Egipcia.

Segundo, todas las empresas de comunicaciones transfronterizas y de tecnologías de la información que operan en la región, incluidas empresas estadounidenses como Meta, Amazon y Microsoft que transfieren datos de usuarios iraníes al extranjero a través de estos cables, deben sujetarse a las leyes de la República Islámica de Irán y ser supervisadas y reguladas por el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información iraní.

Con la actividad oficial de estas empresas y su cooperación con el lado iraní, ya no habría necesidad de filtrar o bloquear sus plataformas.

Tercero, dado que el estrecho de Ormuz es totalmente parte del territorio iraní, las empresas usuarias deben celebrar contratos de reparación y mantenimiento de cables exclusivamente con una compañía iraní, es decir, una empresa propiedad en más del 50 por ciento por parte del lado iraní y que opere completamente bajo las leyes de la República Islámica de Irán.

Los ingresos de todo este marco fluirán al Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información, específicamente al Fondo de Desarrollo de Fibra Óptica, y se utilizarán para crear y mejorar la infraestructura de tecnologías de la información del país.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV