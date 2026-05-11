Trump atrapado en un círculo de fuego ante un Irán en máxima alerta y con líneas rojas definidas

Un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump rechazara de forma teatral el plan integral y pragmático de Irán para poner fin de manera permanente a la guerra que impuso ilegalmente al país persa, una pregunta crucial se cierne sobre las salas de guerra de Washington: ¿Qué sigue?

Por el personal del sitio web de HispanTV

La respuesta, extraída de las últimas evaluaciones políticas y sobre el terreno, es tan clara como escalofriante para los estrategas estadounidenses. Las Fuerzas Armadas iraníes no solo están preparadas para retomar una guerra a gran escala si el enemigo recurre a otra aventura militar, sino que ya han eliminado la barrera psicológica que frena a la mayoría de los países ante tal confrontación.

Y en cada línea roja claramente definida, desde el estrecho de Ormuz hasta el enriquecimiento nuclear, Irán no dará marcha atrás. Es el enemigo con las manos vacías el que debe rendirse o retirarse.

La situación sobre el terreno

La contundente reacción de las Fuerzas Armadas iraníes en los últimos días ante los desesperados e imprudentes intentos del enemigo por abrir un paso a través del estrecho de Ormuz ha hecho más que repeler una incursión táctica. Ha demostrado, una vez más, de la manera más concreta posible, la firme determinación de Irán de consolidar su soberanía permanente sobre esta vía marítima vital.

Esto no es una simple pose ni una estrategia arriesgada para obtener ventaja diplomática. Es la manifestación física de una voluntad estratégica que los analistas occidentales han subestimado repetidamente, y que el ejército estadounidense ahora ha aprendido a su propio costo.

En cualquier situación de tensión entre dos países, la consideración final, aunque implícita, es siempre la posibilidad de una guerra militar a gran escala. Todas las demás medidas —diplomacia, negociación, sanciones, tácticas de presión— existen precisamente para lograr objetivos antes de llegar a ese punto.

Cuando se elimina esa consideración, cuando un país actúa como si la guerra ya no fuera un elemento disuasorio, está señalando algo profundo: la cuestión en juego es existencial, directamente relacionada con las líneas rojas más inviolables del país.

Irán ha descartado esa posibilidad. La prohibición militar de que buques enemigos transiten por el estrecho de Ormuz, y la enérgica respuesta de Irán a cada intento de Estados Unidos de violar el nuevo equilibrio que Teherán ha establecido en el estrecho, demuestran que la soberanía iraní sobre esta vía marítima es de vital importancia.

No es negociable ni susceptible de negociación. No admite concesiones. Y aquí reside el punto clave que Washington se niega a comprender: esta voluntad estratégica es irreversible, incluso a costa de desencadenar una guerra a gran escala, para la cual las Fuerzas Armadas iraníes están plenamente preparadas.

Estados Unidos rechazó la propuesta de paz de Irán, creyendo que podría obtener mejores condiciones mediante tácticas de presión continuas. Ese error de cálculo ya se ha vuelto en su contra. Irán ha dejado meridianamente claro que ninguna escalada militar podrá revertir su control legítimo y soberano sobre el estrecho de Ormuz.

Negociación a punta de pistola

Existe un antiguo axioma estratégico: la diplomacia es la continuación de la guerra por otros medios.

Irán ha invertido esa fórmula, transformándola en algo que Estados Unidos nunca ha llegado a comprender del todo. Lo que Teherán ha demostrado en el estrecho es el arte de la negociación desde una posición de poder.

Sin sentarse a una sola mesa de negociación formal, Irán ha articulado sus líneas rojas innegociables a través del lenguaje inequívoco y contundente de sus Fuerzas Armadas.

El más importante de estos objetivos —el establecimiento de una soberanía iraní permanente e indiscutible sobre el estrecho de Ormuz— ha quedado ahora plasmado en agua y sangre.

El momento elegido no fue casual. Esta acción decisiva y contundente proporcionó a Irán la base ideal para presentar su plan integral para poner fin a la guerra de forma definitiva. Esta vez no se expresó a través de diplomáticos, sino mediante baterías de misiles, despliegues navales y la amenaza creíble de una represalia militar asimétrica.

Y Washington lo oyó. Pero optó por no escuchar.

La acción significativa y coordinada tanto del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) como del Ejército en el estrecho de Ormuz y el mar de Omán ha logrado algo que el Pentágono nunca anticipó: ha validado la amenaza de Irán de contrarrestar y neutralizar el bandidaje marítimo del enemigo mediante un bloqueo naval.

Cuando se elimina la posibilidad de una guerra de la ecuación, una respuesta asimétrica a un bloqueo naval, incluso si conduce directamente a una guerra a gran escala, deja de ser una opción para convertirse en una inevitabilidad desde la perspectiva de Irán.

Teherán ya lo ha dejado claro a través del cuartel general central Jatam al-Anbiya, su máximo mando militar: si el enemigo continúa con su bandidaje marítimo, su interceptación de buques iraníes y su agresión, la respuesta no llegará a un campo de batalla lejano en el futuro, sino a los propios centros estratégicos del enemigo en la región.

Esto no es retórica, sino una clara advertencia militar. Y su significado es inequívoco: Irán está decidido a expulsar hasta el último elemento de las fuerzas militares enemigas del Golfo Pérsico. El bloqueo naval, lejos de presionar a Irán para que se sometiera, ha desencadenado precisamente la respuesta que pretendía evitar.

El regreso a la guerra: un cálculo diferente

Los estrategas bélicos de Washington deben afrontar ahora una cruda realidad. Existe la posibilidad de que el enemigo vuelva a considerar la opción de la guerra. Pero a diferencia de la decisión de iniciar la guerra el 28 de febrero, cuando los cálculos estadounidenses predecían la rápida destrucción y rendición de Irán en poco tiempo, esa opción no será la preferida por el enemigo hoy.

¿Por qué? Porque esos cálculos ya han fracasado estrepitosamente. Irán no se rindió. Sus instituciones no se desmantelaron y Estados Unidos no logró ninguno de sus objetivos bélicos.

Si el enemigo decide ahora retomar la guerra a gran escala, solo lo hará después de darse cuenta de dos cosas: primero, que la postura de Irán con respecto a las condiciones para poner fin a la guerra es absolutamente inmutable; segundo, que aceptar las condiciones declaradas por Irán es políticamente imposible para Estados Unidos.

El enemigo también podría darse cuenta de que la continua presión económica y el bloqueo naval no obligarán, ni a corto ni a largo plazo, a Irán a conceder las dos principales concesiones que Washington exige por encima de todas las demás: el libre paso por el estrecho de Ormuz y el abandono del programa de enriquecimiento nuclear.

Todas estas valoraciones son correctas. Y precisamente por eso sigue siendo posible un regreso a la guerra, pero también por eso ese regreso sería una catástrofe para Estados Unidos, no para Irán.

La situación política: ni concesiones, ni rendición, ni escape

El plan modificado de Irán para poner fin a la guerra, tal como lo anticipaban todos los analistas sensatos e informados, fue rechazado por Trump y sus partidarios de la guerra en Washington. Incluso condiciones más moderadas que las de la propuesta iraní, siempre que se basen en los dos pilares innegociables de la soberanía del estrecho de Ormuz y el derecho al enriquecimiento, jamás serán aceptadas por Trump.

Eso no es una debilidad en la postura de Irán, sino un reconocimiento de la patología política de Estados Unidos. Pero la negativa de Irán a ceder no nace de la terquedad, sino de la sangre y el sacrificio.

En un solo año, la República Islámica de Irán se ha enfrentado a dos guerras impuestas a gran escala, un intento de golpe de Estado, el martirio del Líder de la Revolución Islámica, miles de otros mártires, decenas de altos funcionarios gubernamentales y comandantes militares, daños materiales incalculables, además de décadas de sanciones y presiones paralizantes.

A pesar de todo, Irán no se ha rendido ni ha renunciado a sus derechos fundamentales. El conocimiento nuclear es el símbolo de esa firmeza.

Pero las guerras consecutivas a gran escala también obligaron a Irán a evolucionar y a reflexionar. Provocaron un cambio permanente en la política iraní respecto al estrecho de Ormuz.

Teherán aprendió que no podía asegurar su propia supervivencia sin tomar el control físico y directo del estrecho de Ormuz, vital para las exportaciones energéticas de la región. Esta lección se ha arraigado en la estrategia iraní. Irán jamás —y conviene recalcarlo— renunciará ni al enriquecimiento nuclear ni a la soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Lista completa de puntos no negociables

Más allá de estos dos pilares, las demás demandas de Irán se sustentan en fundamentos igualmente sólidos. Reparaciones de guerra e indemnización por la destrucción infligida a la infraestructura, la economía y la población civil iraníes. El levantamiento total de las sanciones primarias y secundarias y la derogación de las resoluciones draconianas contra Irán. La devolución de todos los activos iraníes congelados. La protección de los aliados de Irán en el Frente de Resistencia. Las máximas garantías posibles contra cualquier repetición de la guerra contra el país.

Ninguna de estas demandas puede ser eliminada de la lista de exigencias legítimas de Irán. No son moneda de cambio, sino derechos fundamentales de una nación que ha sido atacada, bombardeada, sometida al hambre y aislada durante casi medio siglo por potencias arrogantes.

Pero aquí radica el bloqueo estratégico que la Casa Blanca no puede superar. Aceptar siquiera uno de los principios fundamentales de Irán equivaldría a una admisión abierta de derrota.

Y Trump, el hombre que ha construido su identidad política sobre la base de “Estados Unidos primero” y “máxima presión”, no puede reconocer formalmente una derrota tan desastrosa. Su supervivencia política depende de la ilusión de victoria, especialmente de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Irán tampoco puede dar marcha atrás. Aceptar el abandono de los derechos fundamentales, lógicos y legales de la nación no sería diplomacia. Sería extorsión. Sería rendirse ante un agresor. Y eso es precisamente lo que abre la puerta a la próxima guerra.

Si Irán cede aunque sea una vez, el enemigo buscará de inmediato el siguiente pretexto, la siguiente crisis, la siguiente “concesión” que obtener. La negativa de Irán a negociar desde una posición de debilidad no es inflexibilidad. Es la única estrategia racional para su supervivencia y fortaleza.

El escorpión en el anillo de fuego

Esto nos lleva a la imagen final e ineludible. Cualquier medida que Trump tome ahora en respuesta a Irán, es como un escorpión atrapado en un aro de fuego. Cualquier movimiento posible es un suicidio.

Si se lanza al fuego y decide continuar con el bloqueo inútil, económicamente ruinoso y costosamente costoso para la armada, sería un suicidio. Si reanuda la guerra a gran escala, sería un suicidio. Si acepta las condiciones de Irán, o incluso algunas de ellas, en un intento desesperado por salvar algo, también equivaldría a un suicidio.

El escorpión tiene tres opciones: quemarse en el fuego, clavarse su propio aguijón en la cabeza o ser consumido desde dentro.

Que no quepa duda. Las Fuerzas Armadas iraníes están plenamente preparadas para cualquier eventualidad. El estrecho de Ormuz está bloqueado. El programa nuclear avanza. El frente de resistencia permanece intacto. Y Estados Unidos, por primera vez en su historia moderna, se ha visto atrapado en una guerra que no puede ganar, contra un adversario que jamás se rendirá, por cuestiones que no son negociables.

Irán ya ha pagado el precio de su soberanía. Estados Unidos apenas ha comenzado a contabilizar sus pérdidas.