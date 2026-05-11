Irán: Propuestas presentadas a EEUU son “razonables y generosas”

Irán ha apoyado las propuestas ofrecidas a Estados Unidos calificándolas como “razonables y generosas” para poner un fin al conflicto en Asia Occidental.

“No hemos exigido ninguna concesión; lo único que hemos reclamado son los derechos legítimos de Irán”, ha destacado este lunes el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, en su conferencia de prensa semanal ante los periodistas, refiriéndose al plan integral presentado por Irán para poner fin a la agresión estadounidense-israelí.

“¿Acaso es excesiva la exigencia de Irán de poner fin a la guerra en la región, detener la piratería marítima contra los buques iraníes y liberar los activos pertenecientes al pueblo iraní que llevan años injustamente congelados?”, ha planteado estas preguntas en reacción a las alegaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien calificó como “inaceptables” las ofertas de Irán.

Asimismo, ha recalcado que todo lo que propuso Teherán a Washington fue “razonable y generoso”, el cual está orientado al bienestar de la región y del mundo. Ha lamentado también que la parte estadounidense insiste en las “demandas irracionales” basándose en una visión promovida por Israel.

EE.UU. genera un ciclo de violencia en la región

Respecto a la agresión estadounidense-israelí contra Irán, empezada el 28 de febrero, Baqai ha afirmado que Irán ha mostrado que es un poder responsable en la región de Asia Occidental que “se opone al matonismo”. “La propia presencia de EE.UU. en la región es, en sí misma, un claro ejemplo de generación de un ciclo de violencia en la región”, ha agregado.

Al ser preguntado sobre el futuro de las negociaciones con Washington, el vocero ha señalado que Irán lucha siempre que “sea necesario” y utiliza la vía diplomática cuando considera “oportuno” para alcanzar sus intereses.

“Irán ha demostrado que es serio en la defensa de sus legítimos derechos y que participa de buena fe en los procesos diplomáticos. La otra parte debe demostrar que también actúa con seriedad, y hasta ahora ha fracasado en hacerlo”, ha apostillado.

Las propiedades de Irán en negociaciones

Baqai ha dejado claro que, en esta etapa, Irán busca poner un fin a la guerra en todos los frentes, incluido en el Líbano, y garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, así como evitar acciones contra buques iraníes y bloqueo impuesto por EE.UU.

Respecto al comportamiento de las autoridades estadounidenses ante Irán en las últimas décadas, ha aseverado que los gobiernos estadounidenses “no escatimaron en ninguna acción para perjudicar al pueblo iraní”.

“No tenemos ningún buen antecedente del comportamiento de las partes estadounidenses. En estos dos años, no hemos tenido de Estados Unidos más recuerdo que el maltrato, el incumplimiento de compromisos, los crímenes y las agresiones contra los iraníes”, ha recalcado.

El domingo, Irán trasladó a los mediadores pakistaníes su respuesta al último texto propuesto por EE.UU. para poner fin a la guerra desatada por Washington y el régimen de Tel Aviv.

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