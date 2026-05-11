Vocero: Nadie en Irán está haciendo planes para complacer a Trump

En reacción a la postura maximalista del mandatario estadounidense, un portavoz militar iraní ha dejado claro que nadie en Irán actúa para complacer a Donald Trump.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó el lunes como “inaceptable” y que no le gusta nada el plan integral presentado por Irán para poner fin a la agresión estadounidense-israelí.

En respuesta a dicho enfoque, el portavoz del cuartel general central Jatam al-Anbiya,‌ el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, ha insistido este lunes en la postura de principios de Irán ante las exigencias de Trump.

“Nadie en Irán está haciendo planes para complacer a Trump. El equipo negociador debe desarrollar planes que respeten únicamente los derechos de Irán y, naturalmente, sería mejor que Trump no estuviera satisfecho con ellos”, ha recalcado el teniente coronel Zolfaqari en una publicación en su cuenta en las redes sociales.

Una fuente informada aseveró a la agencia iraní de noticias Tasnim que la respuesta de Irán al último texto propuesto por EE.UU. para poner fin a la guerra “enfatiza los derechos fundamentales de la nación iraní”, señalando que “si a Trump no le gusta, en realidad eso es mejor”.

La propuesta iraní insiste en los derechos fundamentales del pueblo iraní. También, subraya la necesidad de que el país norteamericano pague reparaciones por la guerra, reafirmando la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz, según los medios locales.

De igual manera, la respuesta enviada por Irán se centra en el fin de la guerra impuesta por EE.UU. e Israel en todos los frentes, especialmente en el Líbano y en el eje de la Resistencia, así como en la garantía de la seguridad de la navegación marítima.

Además, Irán exige la eliminación de las sanciones y la devolución de los activos y bienes confiscados al país.

El 28 de febrero, Washington y Tel Aviv iniciaron una guerra de agresión no provocada contra Irán y, en respuesta, las FF. AA. de Irán lanzaron 100 oleadas de operaciones contra blancos israelíes y estadounidenses en la región.

También, Irán impuso restricciones en el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

El 8 de abril se negoció un alto el fuego con la mediación de Pakistán, para negociar sobre la base de 10 puntos propuestos por Irán, pero las conversaciones posteriores no lograron llegar a un acuerdo debido a las exigencias excesivas de Washington.

Los funcionarios iraníes han criticado repetidamente a Estados Unidos por su enfoque en las conversaciones, ya que la Casa Blanca busca imponer condiciones en lugar de entablar un verdadero diálogo recíproco.

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