Irán presenta plan para poner fin a la guerra; Trump lo califica de “inaceptable”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha calificado de “inaceptable” el plan integral presentado por Irán para poner fin a la agresión estadounidense-israelí.

“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable!”, ha escrito este domingo el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Este domingo, Irán había trasladado a los mediadores pakistaníes su respuesta al último texto propuesto por EE.UU. para poner fin a la guerra desatada por Washington y el régimen de Tel Aviv.

Una fuente informada dijo a la Agencia de Noticias Tasnim que la respuesta de Irán “enfatiza los derechos fundamentales de la nación iraní” y rechaza el plan previo de Washington, que Teherán consideró como un intento de forzar la capitulación ante las exigencias excesivas de Trump.

“Nadie en Irán escribe un plan para agradar a Trump. El equipo negociador redacta únicamente en función de los derechos de la nación iraní. Si a Trump no le gusta, en realidad eso es mejor”, dijo la fuente. “A Trump simplemente no le gusta la realidad; por eso sigue perdiendo frente a Irán”, añadió.

La propuesta iraní, presentada en respuesta al plan de Washington, enfatizó los derechos fundamentales del pueblo iraní. Además, subrayó la necesidad de que el país norteamericano pague reparaciones por la guerra y reafirmó la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

De igual manera, la respuesta enviada por Irán se centra en el fin de la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen de Israel en todos los frentes, especialmente en el Líbano y en el Eje de la Resistencia, así como en la garantía de la seguridad de la navegación marítima.

Además, Irán ha insistido en la eliminación de las sanciones y en la devolución de los activos y bienes confiscados al país.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra de agresión no provocada contra Irán desde el 28 de febrero, tras el asesinato del Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y de varios altos mandos militares.

Irán, además de responder a las agresiones estadounidenses e israelíes mediante el lanzamiento de alrededor de 100 oleadas de operaciones, impuso al inicio de la guerra restricciones en el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Desde entonces, Teherán ha establecido un mecanismo para cobrar tarifas a los buques que atraviesan el estrecho, en ejercicio de lo que afirma como sus derechos soberanos como Estado costero.

Las autoridades estadounidenses han desestimado cualquier tipo de control de este tipo calificándolo de “inaceptable”, mientras que Irán sostiene que la seguridad del estrecho es un asunto regional.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reiteró el domingo que cualquier negociación no equivale a un retroceso. “Jamás nos inclinaremos ante el enemigo, y si se habla de diálogo o negociación, ello no significa rendición ni retirada”, afirmó el mandatario iraní en X.

El 8 de abril se negoció un alto el fuego con la mediación de Pakistán, para negociar sobre la base de 10 puntos propuestos por Irán, pero las conversaciones posteriores no lograron llegar a un acuerdo debido a las exigencias excesivas de Washington.

Los funcionarios iraníes han criticado repetidamente a Estados Unidos por su enfoque en las conversaciones, ya que la Casa Blanca busca imponer condiciones en lugar de entablar un verdadero diálogo recíproco.

Teherán aún no ha anunciado si se llevará a cabo una nueva ronda de conversaciones, pero los funcionarios iraníes han dejado claro que cualquier futura negociación debe basarse en el respeto a los derechos de Irán, y no en dictados o coerción.

arz/hnb