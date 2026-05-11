Ejército iraní: Defensa aérea derriba dron enemigo en el suroeste

La red integrada de defensa aérea de Irán destruyó un dron de reconocimiento enemigo sobre la región suroeste del país, anunció el Ejército iraní.

“Hace unas horas, un dron de reconocimiento enemigo hostil fue destruido por los sistemas de la red integrada de defensa aérea, bajo el mando del cuartel general conjunto de defensa aérea del país, en la región suroeste”, ha anunciado la oficina de relaciones públicas del Ejercito de Irán en un comunicado publicado la madrugada de este lunes.

No se han revelado el tipo de dron ni la ubicación exacta del incidente. El derribo se suma a una larga lista de victorias aéreas logradas por las Fuerzas de Defensa Aérea de Irán desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra de agresión el pasado 28 de febrero.

En las primeras semanas del conflicto, las unidades de defensa aérea iraníes destruyeron más de 170 drones hostiles, incluidos modelos MQ-9 Reaper, Hermes y LUCAS, junto con decenas de misiles de crucero.

Desde que comenzó la guerra, Teherán ha informado haber derribado múltiples F-15, F-16, F/A-18 Hornet y al menos dos cazas furtivos F-35.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra a gran escala y no provocada contra Irán, en la que fueron asesinados el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, altos mandos militares y cientos de civiles, con más de 3500 víctimas, según la medicina forense iraní.

Las fuerzas armadas iraníes respondieron con 100 oleadas de ataques de represalia bajo la operación Verdadera Promesa 4, lanzando cientos de misiles balísticos e hipersónicos, así como drones, contra bases militares estadounidenses en Asia Occidental y posiciones israelíes en los territorios ocupados

Un alto el fuego mediado por Pakistán se mantiene vigente desde principios de abril, pero el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes continúa en efecto.

Las autoridades iraníes han advertido en repetidas ocasiones que cualquier violación del espacio aéreo o de las aguas territoriales del país recibirá una respuesta contundente.

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