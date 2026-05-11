Informe: Israel tiene dificultades para contrarrestar drones de Hezbolá

Israel continúa buscando contramedidas efectivas frente a los drones cada vez más avanzados desplegados por Hezbolá en el sur del Líbano, según un medio israelí.

La emisora pública israelí KAN citó a fuentes que afirmaron que el ejército israelí ha desplegado recientemente “sistemas de puntería inteligentes” en el sur del Líbano en un intento por mejorar su capacidad para rastrear e interceptar los drones del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá).

El informe señaló que también se han distribuido cientos de miras de visión nocturna “Dagger” a los soldados israelíes para aumentar su precisión al disparar contra objetivos en movimiento durante la noche.

Según KAN, los drones de fibra óptica de Hezbolá se han convertido en una de las amenazas más graves para el ejército israelí en el sur del Líbano debido a su baja detectabilidad y a la incapacidad del régimen de Tel Aviv para interceptarlos de manera fiable.

A finales del mes pasado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, admitió que los misiles y drones de Hezbolá representan “dos amenazas principales”, y pidió a los comandantes militares que diseñen urgentemente soluciones, una inusual admisión pública de las deficiencias del ejército del régimen de Tel Aviv.

El sábado, el ejército israelí afirmó que un ataque con dron de Hezbolá hirió a un oficial y a dos soldados en el sur del Líbano, dejando a uno de ellos en estado grave.

Hezbolá declaró que llevó a cabo varias operaciones dirigidas contra vehículos militares israelíes, concentraciones de tropas y posiciones en el sur del Líbano, y añadió que también interceptó un dron israelí durante el mismo período.

El Movimiento afirmó que estas operaciones son una respuesta directa a las reiteradas violaciones israelíes del alto el fuego y a los continuos ataques contra zonas civiles en el sur del Líbano.

A pesar de un alto el fuego en vigor desde el 17 de abril, prorrogado hasta mediados de mayo, el régimen de Tel Aviv continúa realizando ataques diarios en el Líbano.

Los ataques de Israel contra el Líbano desde el 2 de marzo han causado la muerte de más de 2800 personas y han desplazado a más de un millón de civiles.

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