Irán ejecuta a un espía de servicio de inteligencia israelí y de CIA

Irán ha ejecutado este lunes a un hombre acusado de vincularse con servicios de Inteligencia del régimen israelí y Estados Unidos, Mossad y CIA, respectivamente.

Según el Poder de Justicia de Irán, el condenado, identificado como Erfan Shakurzade, fue ahorcado por “colaboración” con el Mossad y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU.

De acuerdo con la sentencia, el hombre había sido contratado en una entidad científica iraní vinculada a proyectos de satélites, un puesto que aprovechó para tratar de transferir información clasificada a elementos extranjeras.

Durante su actividad de espía, Shakurzade contactó a servicios de Inteligencia del enemigo en tres etapas: la primera y la tercera etapas estuvieron relacionadas con el Mossad, y la segunda, con la CIA.

El acusado recopiló docenas de documentos técnicos e informes y los envió a agentes de la CIA y el Mossad.

Durante la guerra de 12 días, más de 700 espías, afiliados al Mossad, fueron arrestados en todo Irán, de los cuales varios fueron ejecutados tras completarse los procedimientos legales y la confirmación de las sentencias por la Corte Suprema, tal como indican medios locales.

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