Irán ejecuta a un espía por transferir datos clasificados al Mossad

La Justicia de Irán anunció la ejecución de un hombre, condenado por espionaje y cooperación en materia de inteligencia con el servicio de espionaje israelí (Mossad).

El convicto, identificado como Hamidreza Sabet Esmailpur, ha sido ejecutado la madrugada de este miércoles tras la finalización de los procedimientos judiciales y la confirmación del veredicto por parte del Tribunal Supremo, según un comunicado emitido por la Oficina de Prensa del Poder Judicial iraní.

Sabet fue detenido el 29 de abril de 2025 por cargos relacionados con la “transferencia de documentos clasificados” al Mossad y el apoyo logístico para una operación de sabotaje planeada contra instalaciones sensibles de misiles del Ministerio de Defensa iraní. La operación, denominada por las autoridades iraníes como la “Operación Mayor”, fue detectada y neutralizada en 2022 por agentes secretos de la Inteligencia iraní (también conocidos como fuerzas anónimas del Imam Mahdi).

Según investigaciones y confesiones de Sabet, el convicto había mantenido contacto directo con un oficial de inteligencia del Mossad y había llevado a cabo múltiples misiones, incluyendo la adquisición de equipo, la reubicación de vehículos cargados de explosivos —destinados a actividades de sabotaje— en las provincias de Isfahán y Lorestán, y la trasferencia de información clasificada.

Las pesquisas determinaron también que el hombre recibió fondos en criptomonedas a cambio de sus actividades de espionaje y mantuvo contactos en línea y mediante sistemas de comunicación cifrados con el Mossad.

Sabet fue capturado e identificado mientras aún colaboraba con el servicio de espionaje israelí. Tras su arresto mantuvo contacto con el oficial del Mossad, lo que condujo al descubrimiento y neutralización de varias operaciones de sabotaje por parte del régimen sionista.

El acusado admitió además los cargos durante varias etapas de la investigación y el juicio, y reconoció tener pleno conocimiento de la naturaleza de su cooperación con la inteligencia israelí, por lo que fue sentenciado a la pena capital y la corte ordenó la confiscación de los bienes obtenidos mediante actividades ilegales.

Las autoridades iraníes enfatizaron que el caso se tramitó de conformidad con la legislación nacional y los procedimientos judiciales establecidos.

En junio de 2025 Israel llevó a cabo 12 días de agresiones brutales contra instalaciones civiles, militares y nucleares de Irán, en colaboración de Estados Unidos, las cuales causaron casi 1100 muertos, entre ellos algunos altos mandos militares y científicos nucleares. Irán respondió atacando objetivos sensibles israelíes con cientos de misiles balísticos y drones, lo que condujo al fin de la guerra el 24 de junio.

Durante la guerra de 12 días, más de 700 espías, afiliados al Mossad, fueron arrestados en todo Irán, de los cuales varios fueron ejecutados tras completarse los procedimientos legales y la confirmación de las sentencias por la Corte Suprema, tal como indican medios locales.

La Inteligencia iraní ha capturado a cientos de hombres armados y desmantelado además varias células terroristas, ligadas al Mossad, tras los recientes disturbios acaecidos en el país, apoyados desde EE.UU. e Israel.

