Desde Panamá, países caribeños abordan crisis de cooperación para Haití

Países del Caribe se reúnen en Panamá para analizar la crisis política, social y económica de Haití y los obstáculos que frenan la cooperación financiera internaciona.

Ciudad de Panamá ha sido la sede, estos días 26 y 27 de enero, de la Conferencia Sobre Asistencia Humanitaria y Desarrollo de la República de Haití para abordar el déficit crítico en el apoyo financiero internacional al país isleño.

La iniciativa es promovida por la Secretaría General de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y busca canalizar la cooperación financiera internacional para Haití, de la que apenas 198 millones de dólares de los más de 908 millones requeridos como respuesta humanitaria se han hecho efectivos.

Datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hablan de un aproximado de 59% de la población haitiana viviendo por debajo del umbral de pobreza y de más de 243 mil niños que actualmente no asisten a clases debido a cierres y restricciones de movilidad, entre otros problemas críticos, pero que no podrán solucionarse sin un abordaje integral que implique la participación real de esa sociedad, más allá de este tipo de foros.

El encuentro que se ha desarrollado en la Cancillería de la República de Panamá busca agilizar la cooperación con el país caribeño frente a una crisis política, social y económica que mantiene a más de la mitad de la población en necesidad urgente.

John Alonso, Panamá.

hhd/hnb