Académicos panameños analizan la nueva estrategia de seguridad de EEUU

Académicos panameños estudian la nueva política de Seguridad de EE.UU. para trazar estrategias ante su histórico intervencionismo en el país.

Desde su publicación a finales de noviembre de 2025 la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se presentó como un elemento centrado en el hemisferio occidental que, mediante el realismo político, prioriza la idea de “América Primero” refiriéndose a los intereses puntuales del país del norte y no a los de todo el continente.

Y este jueves 26 de febrero el tema fue abordado en un encuentro realizado en los estudios de Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU).

En el encuentro se planteó la intención de Washington de convertir a la región en un protectorado, en el caso panameño, a través de la apropiación de su posición geográfica expresada en el Canal de Panamá.

Hasta ahora, el retorno de bases y ejercicios militares estadounidenses a territorio panameño es observado como la muestra más evidente de esta política neocolonial.

Y es que en la propia historia de intervención en las relaciones de Panamá con los Estados Unidos reside la importancia de plantear estas problemáticas.

John Alonso, Ciudad de Panamá