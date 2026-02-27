‘Bloqueo israelí a Al-Aqsa es parte de guerra del exterminio palestino’

La restricción al acceso a la Mezquita Al-Aqsa es un componente de la guerra del exterminio que busca destruir la identidad palestina y musulmana, dice un analista.

En una entrevista concedida este viernes a la cadena HispanTV, el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente ha considerado que las restricciones impuestas por el régimen israelí a los fieles palestinos para acceder a la Explanada de las Mezquita durante el mes sagrado Ramadán forman parte de “la guerra del exterminio” y del “genocidio” contra los palestinos.

Ha dejado claro que no se trata únicamente de la devastación en Gaza o Cisjordania, ni de la profanación de cementerios y la destrucción de mezquitas y otros lugares sagrados, sino también de una estrategia orientada a extender la guerra del exterminio contra la identidad palestina y musulmana.

Las autoridades israelíes prohibieron a decenas de miles de palestinos de la Cisjordania ocupada llegar a la ocupada Al-Quds (Jerusalén) para rezar e impusieron estrictas restricciones en los puestos de control militares alrededor de la ciudad.

El régimen de Israel aprobó un plan al comienzo del Ramadán que limita la entrada a 10 000 fieles palestinos para las oraciones del viernes durante todo el mes sagrado de ayuno, basándose en recomendaciones de seguridad.

Según el plan, los palestinos deben obtener un permiso diario especial para cada oración. La entrada está limitada a hombres mayores de 55 años, mujeres mayores de 50 años y niños menores de 12 años, acompañados por un familiar de primer grado.

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha condenado estas restricciones, aseverando que esta medida constituye una violación flagrante de la libertad de culto y un intento evidente de imponer la judaización de Al-Aqsa.

Fuente: HispanTV Noticias

tmv/ctl/tqi