HAMAS denuncia que Israel impide a palestinos acceder a Al-Aqsa

HAMAS ha condenado la medida del régimen de Israel de impedir la presencia de miles de fieles palestinos en la sagrada Mezquita Al-Aqsa.

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), al condenar la acción del régimen israelí de impedir la presencia de miles de fieles palestinos en la Mezquita Al-Aqsa durante el primer rezo del viernes del sagrado mes de Ramadán—el noveno mes del calendario islámico de hégira lunar—,ha subrayado que esta medida del régimen ocupante constituye una violación flagrante de la libertad de culto y un intento evidente de imponer la judaización de Al-Aqsa.

Mediante un comunicado, HAMAS ha afirmado que, al mismo tiempo que las fuerzas ocupantes israelíes obstaculizan el acceso de los fieles palestinos a la Mezquita Al-Aqsa y bloquean la participación de miles de personas en la primera oración del viernes de Ramadán, el movimiento palestino enfatiza la necesidad de mantener la presencia popular y fortalecer el Itikaf (retiro espiritual) en esta sagrada mezquita.

HAMAS ha recalcado que el Itikaf y la presencia constante de los fieles en Al-Aqsa, en el marco de las virtudes del mes de Ramadán, son esenciales para proteger este lugar sagrado frente a las conspiraciones y ambiciones de los colonos israelíes.

El movimiento ha puesto de manifiesto que el régimen ocupante israelí humilla deliberadamente a los peregrinos y fieles que se dirigen a Al-Aqsa mediante medidas militares estrictas y violaciones continuas de sus derechos, incluyendo la imposición de un límite de 10 000 fieles y restricciones discriminatorias basadas en edad y permisos de paso.

El movimiento de la Resistencia palestina ha considerado que esta acción constituye una violación manifiesta de la libertad de culto y un intento claro de imponer una realidad de judaización sobre esta sagrada mezquita.

De igual manera, ha indicado que estos obstáculos y medidas del régimen ocupante, dirigidos a reducir la cantidad de fieles en Al-Aqsa, nunca quebrantarán la voluntad del pueblo palestino ni impedirán su movimiento hacia la primera Qibla (dirección de la oración de los musulmanes) y el tercer santuario más sagrado del Islam.

Asimismo, HAMAS ha hecho un llamado a todos los que puedan asistir a la Mezquita Al-Aqsa para que, en estas circunstancias críticas, participen con orgullo en el Itikaf y defiendan este lugar sagrado.

El movimiento ha exhortado también a los palestinos en A-Quds (Jerusalén) y en las áreas ocupadas en 1948 a aprovechar los días del mes sagrado de Ramadán para frustrar los planes de judaización promovidos por los ocupantes y colonos contra los lugares sagrados islámicos, reafirmando el derecho religioso e histórico del pueblo palestino sobre la Mezquita Al-Aqsa.

Horas antes, la agencia de noticias palestina Shehab News, citando a la Gobernación de Jerusalén, informó que un gran número de palestinos permanecían varados en el paso de Qalandia, sin que los ocupantes les permitieran entrar a Al-Quds para participar en la primera oración del viernes de Ramadán.

La Gobernación de Al-Quds declaró que el régimen de Israel intenta imponer su control absoluto sobre la ciudad.

Este organismo, vinculado a la Autoridad Nacional Palestina, añadió que los soldados ocupantes han impedido el ingreso de equipos de medios y personal médico a través del paso de Qalandia, y que más de 300 palestinos, incluidos residentes cercanos a la Mezquita Al-Aqsa y voluntarios, han sido expulsados de Al-Quds.

Estas acciones y la obstrucción de Israel se producen mientras un grupo de israelíes, afiliados a la organización ultranacionalista de asentamientos Nachala, incluida la representante de extrema derecha Limor Son Har‑Melech, ingresaron de manera ilegal el jueves por la noche, al inicio del mes de Ramadán, en la Franja de Gaza. Tras tomarse fotos en el lugar, se retiraron.

Los mensajes difundidos por este grupo incluyen llamados a completar la ocupación de Gaza y a convertir la Franja en territorio israelí.

“Gaza siempre será nuestra”, ha agregado Son Har‑Melech.

El grupo Nachala, en su cuenta de X, publicó fotos de la plantación de árboles realizada por Limor Son Har‑Melech en suelo de Gaza y afirmó que ha llegado el momento de asentarse en la Franja. Además, señalaron que continuarán sus actividades hasta que Gaza se convierta en territorio judío.

