Irán, China y Rusia discuten negociaciones nucleares de Ginebra

Diplomáticos de Irán, China y Rusia han discutido los últimos avances en las negociaciones nucleares indirectas entre Irán y EE.UU., celebradas el martes en Ginebra (Suiza).

“En una reunión conjunta con los embajadores de la Federación Rusa [Alexey Dedov] y la República Popular China [Cong Peiwu], abordamos los últimos avances relacionados con las conversaciones nucleares en Ginebra, así como algunos asuntos bilaterales”, escribió el jueves por la noche el vicecanciller iraní, Kazem Qaribabadi, en su cuenta de X.

El diplomático persa detalló que los tres países “continuarán sus estrechas consultas y coordinación sobre temas importantes en el marco de sus relaciones estratégicas”.

El martes, se celebró la segunda ronda de las pláticas nucleares entre Irán y Estados Unidos, con la mediación de Omán, en Ginebra. Ambas partes acordaron un conjunto de principios rectores para facilitar futuras conversaciones.

Asimismo, el miércoles, los embajadores de Irán, Rusia y China ante organizaciones internacionales en Viena (Austria) se reunieron con el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, a quien entregaron una carta conjunta, en la que se reflejaban sus posiciones compartidas y se hacía hincapié en la coordinación y el compromiso conjunto en estos temas.

En este sentido, Mijail Ulianov, enviado de Rusia ante la ONU en Viena, afirmó que en la reunión con Grossi y sus homólogos de Irán y China, “se hizo especial hincapié en la necesidad de una solución político-diplomática a todos los problemas existentes”.

El renovado impulso diplomático se produce en medio de las amenazas estadounidenses contra Teherán y el creciente despliegue militar estadounidense cerca de las costas de Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con lanzar ataques si las conversaciones no dan el resultado que Washington busca.

Teherán ha prometido responder con decisión a cualquier acción militar. Tras los ataques estadounidenses de junio contra instalaciones nucleares pacíficas, Irán lanzó una operación con misiles contra Al-Udeid, la principal base aérea estadounidense en Catar.

ftm/tqi