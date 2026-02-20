Cuba no se rendirá: dice estar lista para un “bloqueo total” de EEUU

Un diplomático cubano ha asegurado que su país está “preparado” para un escenario de “bloqueo total” por parte de EE.UU., enfatizando que la Isla nunca se rendirá ante presiones.

“Si llegan a aplicar un bloqueo completo, Cuba tendrá planes y recursos para enfrentarlo. Nuestra prioridad es proteger a la población y garantizar servicios esenciales”, afirmó el jueves el representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, en una entrevista exclusiva con EFE.

Dijo que la asfixia petrolera impuesta por la Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, busca debilitar la Isla, generar un descontento social y preparar el “derrocamiento del gobierno”, igual a lo que hizo Washington en la década de 1960, sin tener éxito.

Aseguró que el país caribeño jamás se replegará ante las presiones. “En la mentalidad del cubano no está la palabra rendición, no está la palabra colapso, no está la palabra traición”, dijo Soberón, y subrayó que “Cuba va a mantener la independencia, la soberanía y su capacidad de decidir su propio rumbo”.

EE.UU., que mantiene un bloqueo económico inhumano a la Isla caribeña desde hace seis décadas, intensificó las presiones al país el pasado enero, al detener los envíos de petróleo desde Venezuela a la isla y amenazó con aranceles a aquellos países que suministraran crudo a Cuba. La crisis energética ha provocado apagones, cancelaciones de vuelos y cortes en servicios básicos como transporte, hospitales y recolección de basura.

El embajador cubano ante la ONU reconoció que el bloqueo energético, sumado a las sanciones anteriores, tienen “un efecto acumulativo” sobre la economía cubana. No obstante, recordó que “Cuba ha enfrentado situaciones similares en el pasado”, como tras la caída de la Unión Soviética, si bien dijo que hoy la isla cuenta con “mayores capacidades y desarrollo” para afrontarlos.

“Cada momento tiene su peculiaridad, pero Cuba venía preparándose para este tipo de situaciones. Incluso tenemos previsto un escenario de ‘opción cero’, que sería un bloqueo total. Hay planes para enfrentarlo, aunque esperamos que no sea necesario”, afirmó.

Fustigó a Estados Unidos por tratar de interrumpir otras fuentes de ingresos, como los programas de cooperación médica, y advirtió que estas presiones afectan principalmente a la gente común. “El principal impacto es el castigo que se le está infringiendo a la población cubana por el simple hecho de querer mantener su independencia política y su sistema”, argumentó.

Cuba, lista para un diálogo respetuoso con EEUU, pero no acepta imposiciones

Sobre la posibilidad de diálogo con EE.UU., Soberón aseguró que Cuba está dispuesta a “conversar sobre la base del respeto mutuo, igualdad de condiciones, respeto a la soberanía, a la independencia y a la no interferencia en los asuntos internos de los países”. Sin embargo, hizo hincapié en que la Isla no aceptará condiciones.

“La historia nos ha enseñado que el diálogo funciona cuando se basa en igualdad y respeto mutuo, no cuando hay presiones o imposiciones”, señaló, haciendo hincapié en que igual que EE.UU. no pudo poner de rodillas a Cuba durante 67 años, tampoco lo podrá en el futuro.

Organismos internacionales, incluida la ONU, han expresado preocupación por los efectos sociales y humanitarios de las sanciones, señalando que las restricciones al suministro de petróleo ya están afectando servicios básicos como agua, alimentos y salud.

ftm/tqi