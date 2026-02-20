HRW alerta: EEUU bajo Trump socava el ecosistema de DDHH

HRW advierte que EE.UU., bajo el mandato de Donald Trump, ahora “se está volviendo contra todo el ecosistema de los derechos humanos”

Este “muy rápido declive de la democracia en Estados Unidos” tiene consecuencias internacionales, afirmó el director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch (HRW), Philippe Bolopion, advirtiendo que la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, está “volviéndose contra todo el ecosistema de los derechos humanos”, el cual “se encuentra ahora bajo una amenaza sin precedentes por parte de la Administración Trump”.

La vuelta de Trump a la Casa Blanca representa una “amenaza sin precedentes” para los derechos humanos, dijo Bolopion en una entrevista con Euronews, publicada este viernes.

Bolopion señaló que, mientras la presión sobre los sistemas democráticos en todo el mundo aumenta gradualmente, la “velocidad con la que el sistema democrático de EE.UU. se ha deteriorado bajo la Administración Trump en solo un año” es “asombrosa”.

Según indicó, la Administración Trump “ha atacado la independencia de jueces, periodistas, instituciones académicas, bufetes de abogados y grandes empresas” y “ha intentado socavar la confianza en la integridad de las elecciones”.

“En realidad, es un ataque en múltiples frentes contra todos los mecanismos de control y equilibrio que en el pasado han hecho que la democracia estadounidense sea fuerte y resistente”, agregó.

Finalmente, afirmó que los derechos más básicos están siendo atacados en todo el mundo, y también en Estados Unidos, y que debemos reconocer que se trata de una realidad nueva y peligrosa, pero que esto no debe ser un llamado a la desesperación, sino un llamado a la acción.

Según el último informe mundial anual publicado por HRW, el regreso de Trump a la Casa Blanca ha intensificado una “espiral descendente” de los derechos humanos que ya se estaba produciendo bajo la presión de Rusia y China.

En su informe, el organismo internacional defensor de los derechos humanos afirmó que el mundo ha estado en una “recesión democrática” durante los últimos 20 años.

La nota señala el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ciudades de Estados Unidos para llevar a cabo “cientos de redadas innecesariamente violentas y abusivas”.

“El chivo expiatorio racial y étnico de la administración, el despliegue doméstico de fuerzas de la Guardia Nacional bajo pretextos de concentración de poder, los actos repetidos de represalia contra enemigos políticos percibidos y exfuncionarios que ahora lo critican, así como los intentos de expandir los poderes coercitivos del Ejecutivo y neutralizar los mecanismos democráticos de control y equilibrio, sustentan un cambio decidido hacia el autoritarismo en Estados Unidos”, afirmó el informe.

