Donald Trump inaugura un supuesto proyecto de paz en Palestina, pero activistas lo critican como una farsa que perpetúa el genocidio.

Junta de la Paz, Instituto de la Paz. Estos activistas se congregan en el corazón de Washington ante uno de los últimos organismos secuestrados por el régimen de Donald Trump.

Por las últimas siete décadas y más, la entidad terrorista del sionismo comete el genocidio más prolongado de la historia. El principal "aliado" en los crímenes de lesa humanidad es el gobierno estadounidense. En este sentido, iniciativas como el Instituto de la Paz obstaculizan la autodeterminación y soberanía del pueblo palestino.

Según el presidente Trump y sus allegados, la junta en cuestión es una iniciativa de paz; sin embargo, activistas denuncian que, al contrario, se trata de otra fase de la limpieza étnica y una extensión del proyecto colonial sionista.

Recientemente, EE.UU. anunció la “Fase 2” de un cese al fuego en Gaza, en adición a planes para la formación de una “Fuerza Internacional de Estabilización”. Todo ello, privando a los palestinos de su derecho a gobernarse a sí mismos.

Marcelo Ali Sánchez. Washington.

