Londres frena uso de su base Diego García por EEUU para atacar a Irán

El Reino Unido rechazó la petición de Estados Unidos para permitir que Washington utilice las bases británicas para llevar a cabo un ataque contra Irán.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, bloqueó la solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para permitir que aviones estadounidenses utilicen bases británicas para atacar Irán, informó este jueves el periódico británico The Times.

El diario señaló que Londres aún no habría dado permiso a su aliado para utilizar las bases en caso de que Trump ordene un ataque contra la nación persa, debido a temores de que ello constituiría una “violación del derecho internacional”.

La Casa Blanca está elaborando planes militares que implican el uso tanto de la base militar estadounidense en el atolón de Diego García (territorio británico de ultramar reclamado por Mauricio), como de la RAF Fairford, instalaciones de la Real Fuerza Aérea ubicadas en el condado de Gloucestershire que albergan la flota de bombarderos pesados ​​​​de EE.UU. en Europa, apostilló la fuente.

Según el pacto de larga data entre Londres y Washington, dichas bases solo pueden utilizarse para operaciones militares que hayan sido acordadas de antemano con el gobierno británico.

De acuerdo con el derecho internacional, no hay distinción entre un Estado que lleva a cabo el ataque y quienes lo apoyan si estos últimos tienen “conocimiento de las circunstancias del hecho internacionalmente ilícito”.

El desacuerdo sobre el uso de sitios británicos es la razón por la que Trump retiró su apoyo al acuerdo de las Islas Chagos, entre ellas Diego García, a Mauricio, un país ubicado en África oriental.

El año pasado, el Reino Unido acordó pagar millones de dólares anuales como parte de un contrato de arrendamiento, que le permitirá mantener el control de Diego García durante 99 años. A pesar de la firma del pacto, el proyecto de ley para ceder las islas todavía está en el Parlamento británico.

El miércoles, el magnate estadounidense, mediante una publicación en su cuenta en Truth Social, señaló que “si Irán decide no llegar a un acuerdo, puede ser necesario que EE.UU. utilice a Diego García y el aeródromo ubicado en Fairford”.

Desde principios de enero, las tensiones entre Teherán y Washington se han intensificado, tras las amenazas de Trump con la posibilidad de una acción militar contra Irán.

Ante esta coyuntura, el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, menospreció el martes las amenazas militares de Estados Unidos, destacando que “un portaaviones es, por supuesto, un instrumento peligroso; pero más peligroso que el portaviones es el arma que puede hundirlo en el fondo del mar”.

