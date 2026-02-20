HAMAS critica reunión de Junta de Paz en medio de ataques israelíes

El movimiento HAMAS ha emitido un firme rechazo al encuentro de la llamada Junta de Paz para Gaza en Washington, mientras continúan los ataques de Israel.

En una declaración emitida el jueves, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) se pronunció sobre la primera reunión de la Junta de Paz que tuvo lugar la misma jornada en Washington, con la presencia de al menos 20 países.

HAMAS afirmó que cualquier camino o acuerdo político con respecto a Gaza debe basarse en el cese total de la agresión israelí y ratificó la necesidad de levantar el asedio de la Franja de Gaza y garantizar el derecho de los palestinos a la libertad y la autodeterminación.

HAMAS criticó la reunión de la Junta de Paz en medio de los continuos crímenes israelíes en el territorio devastado por la guerra.

“La convocatoria de esta sesión, en medio de los crímenes persistentes de la ocupación y sus continuas violaciones del acuerdo de alto el fuego, obliga a la comunidad internacional y a las partes que participan en la Junta a tomar medidas prácticas que obliguen a la ocupación a detener su agresión, abrir los cruces fronterizos, permitir la entrada sin trabas de la ayuda humanitaria e iniciar de inmediato la reconstrucción”, manfestó HAMAS.

Pidio alos mediadores del acuerdo alcanzado en octubre que garanticen su implementación y eviten que Israel la obstruya.

HAMAS advirtió que cualquier esfuerzo internacional genuino para lograr la estabilidad en Gaza debe abordar la causa raíz del problema —la ocupación israelí— y permitir que los palestinos alcancen sus derechos completos.

Previamente, el portavoz de HAMAS, Hazem Qasem, sostuvo que “la verdadera prueba de lo que los líderes anunciaron en la reunión de la Junta de Paz radica en su capacidad para obligar al régimen ocupante a detener las violaciones del alto el fuego”.

El portavoz enfatizó que las potencias en dicha junta deben ejercer presión sobre el régimen ocupante para que cumpla con sus obligaciones legales y, al mismo tiempo, inicie operaciones efectivas de ayuda humanitaria y reconstrucción en la Franja de Gaza.

Qasem señaló que los acontecimientos recientes desde el establecimiento del alto el fuego muestran que, mientras no exista una presión real y concreta, el régimen israelí no toma en serio las declaraciones y compromisos políticos anunciados.

Junta de Paz se reúne sin representación palestina

La Junta de Paz es una institución que el presidente de EE.UU., Donald Trump, estableció en 2026, con el pretexto de acelerar el alto el fuego y el proceso de reconstrucción en Gaza. Inicialmente, la Junta se creó con el objetivo de supervisar la implementación del alto el fuego en Gaza y apoyar el plan de paz de 20 puntos de Trump, pero posteriormente se presentó como una estructura paralela a las Naciones Unidas, responsable de resolver conflictos internacionales.

El jueves comenzó en Washington la primera reunión del Consejo de Paz, presidida por Donald Trump.

Durante la sesión, se presentaron como oradores dos empresarios israelíes, Yakir Gabbay y Liran Tankman. No obstante, no hay representación palestina en el consejo, ni en su junta fundadora ni en su comité ejecutivo.

Cerca de 40 representantes internacionales, entre ellos delegados de Turquía, Egipto, Indonesia y Marruecos, participaron en la reunión. Trump anunció que los países comprometidos donarán cinco mil millones de dólares para la reconstrucción de Gaza y proyectos humanitarios. Sin embargo, la falta de una representación palestina ha generado dudas sobre la legitimidad de la Junta de Paz.

Un miembro anónimo de la Junta de Paz advirtió que el plan para Gaza enfrenta serios obstáculos. Según este miembro, la seguridad en Gaza es clave para avanzar en otros aspectos del plan, pero las fuerzas policiales no están suficientemente capacitadas.

Además, calificó la situación de la entrada de ayuda humanitaria como “desastrosa”. Subrayó la necesidad urgente de aumentar la asistencia, pero advirtió que aún no está claro qué entidad será responsable de distribuirla de manera eficiente.

mep/ncl