HRW cuestiona ‘Junta de Paz’ de Trump y respalda “una ONU más fuerte”

HRW cuestionó la ‘Junta de Paz’ ideada por Trump y pidió a gobiernos reforzar la ONU, al considerar que sigue siendo clave para la paz y los derechos humanos.

En un comunicado difundido el miércoles, Louis Charbonneau, director para la ONU en Human Rights Watch (HRW), afirmó que “en lugar de destinar miles de millones a un consejo presidido por Trump, los gobiernos deberían centrarse en fortalecer la capacidad de la ONU para proteger los derechos humanos y garantizar la paz internacional”.

Charbonneau denunció los “ataques sin precedentes” del presidente estadounidense contra el organismo multilateral. Además, señaló que EE.UU. ha reducido fondos, debilitado programas y agencias clave, y presionado para eliminar términos como “género”, “clima” y “diversidad” de resoluciones y declaraciones internacionales.

Aunque el Consejo fue concebido originalmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, el presidente estadounidense, Donald Trump, busca ampliar sus funciones y transformarlo en una alternativa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU).

“Estados Unidos desempeñó un papel fundamental en la creación de la ONU. Ahora, Trump está socavando y dejando de financiar gran parte de ella. En un aparente intento de marginar al Consejo de Seguridad, Trump ha propuesto esa supuesta Junta de Paz que él mismo presidiría”, agregó.

Según el directivo de HRW, la referida junta estaría integrada por líderes gubernamentales señalados por presuntos abusos y excluiría referencias explícitas a los derechos humanos, lo que concedería al presidente estadounidense una autoridad prácticamente absoluta para imponer resoluciones o directrices a discreción.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó a través de uno de sus portavoces que la ‘Junta de Paz’ en Gaza es, por ahora, “amorfa”, y subrayó que la respalda “estrictamente” para su labor en la Franja.

El viernes, la Casa Blanca, en un comunicado, nombró a los miembros de la llamada ‘Junta de Paz’, que se espera supervise el plan de 20 puntos de Trump para poner fin a la guerra genocida de Israel contra los palestinos en Gaza.

También, Trump convocó a los líderes del mundo a que se integren a la ‘Junta de Paz’ y entre los convocados se encuentran el presidente de Rusia, Vladímir Putin; el primer ministro húngaro, Viktor Orbán; y el primer ministro canadiense, Mark Carney; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Argentina, Javier Milei; el rey Abdalá II de Jordania; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; el líder bielorruso Alexandr Lukashenko y al primer ministro de la India, Narendra Modi.

Hasta ahora, al menos 35 de una cincuentena de jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la junta de paz, según informó ayer la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada. Israel y otros países como Argentina y Egipto, mientras que otros, como Francia, Noruega y Suecia, han optado por rechazar la iniciativa.

