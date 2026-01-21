¡Criminal Netanyahu en Junta de Paz de Trump!: burla a crisis en Gaza

El primer ministro israelí, principal responsable de la guerra y devastación en Gaza, aceptó sumarse a la junta de paz impulsada por Trump, mostrando un claro y evidente contraste.

“El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha anunciado que acepta la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se convertirá en miembro de la Junta de Paz, que estará integrada por líderes mundiales”, según ha publicado la oficina de Netanyahu en su cuenta de X este miércoles.

A pesar de que el sábado Netanyahu reconoció que la formación de la llamada Junta de Paz “no fue coordinada con Israel y es contraria a su política”, hoy la acepta.

La denominada Junta de Paz, encabezada por Donald Trump, deberá funcionar como un organismo de supervisión internacional para abordar inicialmente el conflicto en Gaza y, posteriormente, otros conflictos globales.

De hecho, l​​a propuesta de la Junta de la Paz surgió originalmente como parte de un plan de paz de 20 puntos elaborado por Washington para abordar el conflicto palestino-israelí y avanzar en la reconstrucción de la Franja de Gaza. Sin embargo, un borrador de la Carta del nuevo organismo no menciona a Gaza, pese a que ese conflicto fue el disparador inicial de la iniciativa.

Estará integrada por líderes mundiales y figuras destacadas del sector público y privado, incluyendo al secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio, el ex primer ministro británico Tony Blair, el enviado especial Steve Witkoff, Jared Kushner y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Los nuevos anuncios de Trump se producen, pese a que, según la Oficina de Medios del Gobierno en Gaza, Israel ha violado unas 1200 veces la tregua pactada en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y el régimen sionista, lo que ha dejado un saldo de más de 460 palestinos muertos.

Netanyahu, responsable directo de los crímenes en Gaza

La participación de Benjamín Netanyahu en iniciativas que abordan el alto el fuego, el futuro de Gaza y su reconstrucción pone de relieve una contradicción política evidente. El primer ministro del régimen israelí es señalado como responsable directo de la guerra contra la Franja de Gaza, marcada por un asedio prolongado, bombardeos masivos y la destrucción sistemática de infraestructura civil.

El régimen de Israel es criticado por una política sostenida de bloqueo y obstaculización de la ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, donde el régimen israelí mantiene un cerco terrestre, marítimo y aéreo que impide el acceso regular de alimentos, medicinas y asistencia básica.

Pese a este historial, Netanyahu es presentado como parte de mecanismos que se autodenominan de “paz”, iniciativas que, lejos de ofrecer una solución real al conflicto, son vistas como instrumentos políticos para normalizar la impunidad y distorsionar la realidad de la guerra en Gaza.

Según los datos más recientes del Ministerio de Salud en Gaza, que son utilizados por organizaciones de salud internacionales como referencia, desde el 7 de octubre de 2023 hasta octubre de 2025, han muerto al menos unos 71 551 palestinos y más de 171 372 han resultado heridos. De los fallecidos, una proporción significativa son mujeres y niños.

mep/ncl/tqi