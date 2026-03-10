Hackers revelan datos de 50 pilotos israelíes tras agresión a Irán

En medio de la agresión contra Irán, el grupo cibernético Handala ha revelado la identidad completa de 50 pilotos israelíes directamente involucrados en ataques contra civiles.

El grupo cibernético ha anunciado este martes que en respuesta a los brutales crímenes que el régimen de ocupación sigue cometiendo contra la resistencia, Handala ha asestado un golpe sin precedentes al sistema de seguridad de Israel.

Por primera vez, se ha revelado la información completa de 50 altos oficiales de la fuerza aérea del régimen israelí, directamente involucrados en los bombardeos contra civiles inocentes y en la guerra contra el frente de la Resistencia, ha detallado.

Los datos filtrados incluyen nombres, números de identificación, funciones, información de contacto, direcciones y fotos de pilotos de F-16 y F-35, comandantes de drones, técnicos superiores y planificadores de ataques.

Hace días, la cuenta oficial del servicio de inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán publicó en la plataforma X un vídeo con imágenes de los pilotos del régimen sionista, acompañado del mensaje en hebreo: “¡Ya no les permitiremos vivir una vida normal, ya verán lo que pasa!”.

Las fuerzas de inteligencia de Irán han logrado filtrar datos sensibles sobre el personal de la fuerza aérea israelí; completos dossiers que detallan pilotos y comandantes, sus ubicaciones, historiales de vuelo y asignaciones en bases.

El mensaje se produce en medio de los ataques aéreos de Israel y Estados Unidos contra las ciudades iraníes, en los que bombardean las infraestructuras militares y civiles, incluidas escuelas, hospitales, instalaciones deportivas, viviendas y centros de servicios públicos.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, en flagrante violación de la soberanía del país.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

