Grupos de Resistencia reafirman su apoyo al nuevo Líder de Irán 

Grupos de la Resistencia en la región han felicitado a Irán por la elección del ayatolá Seyed Moytaba Jamenei como nuevo Líder del país, y reafirmado su apoyo y lealtad al nuevo liderazgo.

Mediante un comunicado emitido este lunes, el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) ha congratulado al nuevo Líder de la Revolución Islámica por su elección, destacando la relación duradera entre el movimiento de Resistencia y la República Islámica.

Hezbolá ha enfatizado que renueva su pacto con los principios de los líderes de la Revolución Islámica y promete lealtad al ayatolá Seyed Moytaba Hoseini Jamenei.

En este sentido, el movimiento libanés ha dicho que bajo el liderazgo del nuevo Líder de Irán dedicará todos sus esfuerzos a hacer realidad los principios de la Revolución Islámica establecidos por el difunto Iman Jomeini, primer Líder de la Revolución y fundador de la República Islámica.

Hezbolá hará lamentar cualquier agresión a Irán

Hezbolá ha recalcado además que sus combatientes están bajo el mando del ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, el nuevo jurista supremo (Velayat-e Faqih), y ha prometido que harán que los criminales Estados Unidos y la arrogancia mundial lo lamenten cualquier agresión a Irán.

“Bajo el liderazgo de nuestro querido Líder, resistiremos y perseveraremos hasta nuestro último aliento y nuestra última gota de sangre”, añade.

Ansarolá: Elección del nuevo liderazgo en Irán asesta un duro golpe a los enemigos

Por su parte, la Oficina Política del movimiento popular yemení Ansarolá ha felicitado al pueblo y el nuevo liderazgo iraníes por la ocasión, considerando la elección del ayatolá Moytaba Jamenei como “una gran victoria para la República Islámica, y un duro golpe a los enemigos del país”.

Mediante un comunicado emitido hoy lunes, Ansarolá ha señalado que la elección del nuevo liderazgo en Irán constituye una señal de la continuidad del camino auténtico de la Revolución Islámica y de su compromiso con sus principios y fundamentos esenciales en la lucha contra la injusticia, la arrogancia y la hegemonía mundial.

La nota también ha subrayado que, bajo el liderazgo del ayatolá Jamenei, Irán avanzará hacia grandes victorias, las cuales representarán un símbolo de dignidad, honor y resistencia de la nación frente a la tiranía y la arrogancia global.

Asimismo, Mohamad Ali al-Houthi, un alto miembro del Consejo Político Supremo de Yemen, ha señalado que la transición pacífica de liderazgo en Irán demuestra la fuerza y la cohesión de la República Islámica, así como la preparación del Sistema y la nación”.

Al-Houthi ha descrito además el Sistema iraní como fundamentalmente resistente, afirmando que sus líderes y su pueblo “son resistentes e invencibles”.

Hezbolá de Irak: Seyed Moytaba Jamenei; abanderado del frente de Resistencia

En un mensaje separado, el movimiento Kataib Hezbolá de Irak también ha saludado la elección del ayatolá Moytaba Jamenei como líder y abanderado de las fuerzas de la Resistencia en todo el mundo.

Este avance, reza el mensaje, es una prueba más de la astucia, la perspicacia y la profunda visión de futuro de la Asamblea de Expertos de Irán respecto de la magnitud de los fatídicos desafíos que enfrenta la nación.

El texto ha descrito al nuevo Líder como una personalidad que posee cualidades de liderazgo y la competencia necesaria para asumir la carga de esta gran responsabilidad en esta era difícil.

La Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, eligió el domingo al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei como sucesor de su padre el ayatolá Seyed Ali Jamenei, quien cayó mártir en un ataque terrorista lanzado el 28 de febrero en Teherán, capital persa.

